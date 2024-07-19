من الذاكرة: خليفة بن زايد في زيارة تاريخية إلى المملكة المتحدة

في مثل هذا اليوم، وقبل 40 عاماً، في 19 يوليو 1984، نشرت صحيفة خليج تايمز خبر أول زيارة رسمية تاريخية إلى المملكة المتحدة التي قام بها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان آنذاك ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان هذا أحد اللقاءات التي عززت العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة وعلاقات التعاون والاقتصاد بين الطرفين، وكان أيضاً اجتماعاً حثت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة المتحدة على دعم القضايا العربية والسلام في الشرق الأوسط.