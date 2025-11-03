من "الحلم الأمريكي" إلى "حلم دبي".. الكفاءات العالمية تختار الإمارات بديلاً لتأشيرة H-1B

على مدى عقود، كانت تأشيرة العمل الأمريكية H-1B تُعَد بمثابة التاج الذي يتوّج المسيرة المهنية للمهنيين المهرة من جميع أنحاء العالم، ورمزًا لـ "الحلم الأمريكي". إلا أن المشهد قد تبدّل اليوم بشكل جذري؛ فبين الارتفاع الصارخ في تكاليف التقديم، والنظام العشوائي لـ "القرعة" الذي لا يضمن أي نتائج، وحالة عدم اليقين المتزايدة، دفع كل ذلك بالكفاءات العالمية إلى تحويل أنظارها والبحث عن آفاق جديدة بعيدًا عن الولايات المتحدة. وفي خضم هذا التحوّل، تبرز الإمارات العربية المتحدة كنجم ساطع، حيث لا تُغير هذه الهجرة مسارات المهنيين فحسب، بل تُشعل طفرة غير مسبوقة في سوق العقارات المزدهر في الدولة.