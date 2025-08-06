من الحلم إلى الكابوس: مقيمون بالإمارات واستثمارات في بنغالور تتحول إلى قروض بلا منزل

عندما دفعت "جيه إي"، وهي أم لطفلين مقيمة في دبي، مبلغ 6 ملايين روبية (حوالي 251,000 درهم) في عام 2018 مقابل شقة في مشروع "أوزون أوربانا"، كانت تتخيل زيارات سنوية إلى بنغالور، وتقاعدًا هادئًا، ومنزلًا آمنًا لأطفالها. ولكن بعد سبع سنوات، وجدت نفسها أمام قطعة أرض فارغة، وديون متزايدة، وحلم يتلاشى.
وقالت لـ "خليج تايمز": "لا يوجد منزل. لم يتحرك شيء في الموقع منذ سنوات. لكن لا يزال يتعين علي دفع أكثر من 13 مليون روبية (544,000 درهم) للبنك مقابل شيء لا وجود له حتى."
"جيه إي" هي واحدة من العديد من المغتربين الهنود في الإمارات الذين يقولون إن "أوزون جروب" ومقرها بنغالور ضللتهم لشراء منازل في مشروع سكني متكامل ضخم لم يتم تسليمه أبدًا.
ومن بين المتضررين إيرول جون نورونها، وهو مقيم سابق في دبي ورئيس "جمعية رعاية مشتري أوزون أوربانا" التي تمثل المشترين المتضررين، ومن بينهم الكثيرون من الإمارات. تحدث نورونها، الذي كان يزور دبي، إلى "خليج تايمز" يوم الاثنين.
وقال نورونها: "القصص في مجموعتنا مفجعة. فقد الناس مدخراتهم، وحصلوا على قروض لا يمكنهم سدادها، والآن ليس لديهم ما يثبت ذلك. لقد خذلنا المطور، نعم. ولكن أين كانت البنوك، والجهات التنظيمية؟ الجميع تجاهل الأمر."
الآن، وبعد سنوات من التأخير والإحباط، قد تكون حملة قمع حديثة قد قدمت بصيص أمل نادر. ففي 1 أغسطس، أجرت مديرية الإنفاذ (ED)، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية في الهند، مداهمات في 10 مواقع مرتبطة بشركة "أوزون أوربانا إنفرا ديفيلوبرز" ومديريها التنفيذيين الرئيسيين، بما في ذلك المؤسس ساتيامورثي فاسوديفان، في بنغالور ومومباي.
يأتي هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في الهند، بعد عشرات الشكاوى التي تزعم الاحتيال، والتآمر الجنائي، وتحويل الأموال. وتقول السلطات إنها صادرت وثائق تظهر أن الأموال التي تم جمعها من مشتري المنازل لمشروع "أوزون أوربانا" تم تحويلها إلى كيانات وأفراد غير مرتبطين بالمجموعة. كما يتهم المطور ببيع ما لا يقل عن 65 شقة لعدة مشترين.
تم إطلاق المشروع السكني الذي يضم 1,800 وحدة، على مساحة 185 فدانًا بالقرب من مطار بنغالور، في عام 2012 وتم الإعلان عنه كواحد من أكبر التطورات السكنية المتكاملة في المدينة. وكان من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2018. اليوم، يقول المشترون إن أقل من نصف الإنشاءات قد اكتملت.
ولكن ساتيامورثي فاسوديفان، المدير الإداري لمجموعة "أوزون"، رفض هذه الاتهامات. وفي رد عبر البريد الإلكتروني إلى "خليج تايمز"، قال إن المشروع مكتمل بنسبة 80% وأن التأخيرات تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ أو أُسيء فهمها.
وقال فاسوديفان: "تم توجيه جميع الأموال حصريًا نحو البناء والتطوير. لم يكن هناك تحويل للأموال - فقط سوء تفسير أو سوء إبلاغ عن تقدم المشروع."
وأكد أن مديرية الإنفاذ تقوم حاليًا بمراجعة حسابات الشركة. وأضاف: "بصفتنا مؤسسة مسؤولة، فإننا نتعاون بشكل كامل مع السلطات من خلال تقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة."
وفيما يتعلق بأوقات البناء والتسليم المتبقية، قال فاسوديفان إن الشركة مستعدة لتسليم الوحدات المكتملة ولكنها تواجه عقبات تنظيمية وإدارية، بما في ذلك الموافقات المعلقة من "ريرا" (هيئة تنظيم العقارات)، والإجراءات المصرفية، والتصاريح القانونية. وقال: "بمجرد حل هذه الأمور، سنتمكن من التحرك بسرعة نحو الانتهاء والتسليم النهائي."
وفيما يخص المشترين المقيمين في الإمارات والمشترين في الخارج، أقر فاسوديفان بأن البعض قد أثار مخاوف. وقال: "نحن نتفاعل معهم بنشاط لإيجاد حلول مرضية." وبالنسبة للمشترين الذين يطلبون استرداد أموالهم، تعمل الشركة على آلية منظمة. وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون الاستلام، تُبذل جهود لتسريع البناء وتسليم المنازل بطريقة "شفافة ومسؤولة". وأكد أن إعادة بناء الثقة تظل أولوية قصوى.
كما تناول فاسوديفان مزاعم البيع المزدوج، ووصفها بأنها "سوء تفسير" لبرنامج إعادة الشراء السابق للشركة - وهو نموذج استثمار منظم يقدم عوائد مضمونة أو إعادة شراء بعد فترة محددة. وقال: "لقد حاول بعض الأفراد ذوي المصالح الخاصة التلاعب بهذا النموذج لإحداث ارتباك واستخلاص ميزة مالية غير مستحقة." وأضاف أن الشركة تعالج هذه القضية بنشاط لحماية المستثمرين الحقيقيين ومنع سوء الاستخدام في المستقبل.
على الرغم من تأكيدات الشركة، يقول العديد من المشترين المقيمين في الإمارات إن تجاربهم تروي قصة مختلفة.
قال سونيل سيكويرا، وهو طيار خاص مقيم في الشارقة، والذي حجز شقة بثلاث غرف نوم في عام 2018 مقابل 10 ملايين روبية (حوالي 420,000 درهم)، إنه تم بيعه حلمًا بموجب برنامج تمويل، وهو نموذج تمويل يأخذ فيه المشتري قرضًا عقاريًا، لكن المطور يوافق على دفع الأقساط الشهرية حتى الاستلام.
ووفقًا لسيكويرا، دفع المطور الأقساط في البداية ولكنه توقف لاحقًا دون سابق إنذار. "هنا بدأ البنك في ملاحقتي. انتهى بي الأمر بصدور أمر اعتقال بحقي بسبب التخلف عن سداد قرض لمنزل لا وجود له."
كما أن مويز عبد الحسين، وهو مستثمر مبكر من مومباي، حجز شقة في عام 2016 بموجب برنامج إعادة شراء وعده بضعف مبلغ الحجز عند الاستلام. وقال: "دفعت 750,000 روبية (31,500 درهم) مقدمًا وأخذت قرضًا بقيمة 5.7 مليون روبية (239,000 درهم). وقد أفرج البنك بالفعل عن 3.6 مليون روبية (151,000 درهم) للمطور. الموقع لا يزال أرضًا مستوية."
لمدة سنوات، قال إن المطور كان يذكر تأخيرات كوفيد-19 والموافقات التنظيمية. "لقد جعلوا الأمر يبدو روتينيًا. ثم في عام 2018، انضممت إلى مجموعة مشترين على واتساب وأدركت الحقيقة. لقد كنت مغفلًا. ولكن ماذا عن البنوك؟ لماذا أفرجت عن الأموال عندما لم يكن هناك أي عمل هيكلي في الموقع؟"
وقد حصل مويز منذ ذلك الحين على أمر من هيئة تنظيم العقارات (ريرا) يطلب من المطور أن يدفع له 8 ملايين روبية (335,000 درهم). "إنه على الورق فقط. لا أحد يطبقه."
ووفقًا لجمعية الرعاية، قيل للعديد من المشترين إن المطور سيغطي الأقساط الشهرية حتى الاستلام. "لكن بمجرد توقف المدفوعات وتعثر البناء، بدأت البنوك في المطالبة، كما في حالة سونيل."
ويزعم المشترون أن البنوك أفرجت عن مبالغ كبيرة للمطور دون اتفاقيات مناسبة أو أي دفعات مرتبطة بالتقدم الفعلي في الموقع. ويقول البعض إنهم لم يتلقوا صكوك البناء على الإطلاق.
وتشير شكوى للشرطة قدمتها جمعية الرعاية إلى أن الاحتيال المزعوم يبلغ 33 مليار روبية (1.38 مليار درهم). ومن هذا المبلغ، تم جمع 15 مليار روبية (628 مليون درهم) من خلال قروض غير مصرح بها تم الحصول عليها بأسماء المشترين، بينما تم جمع 18 مليار روبية (754 مليون درهم) مباشرة منهم.
وفقًا لمشتري المنازل، انتقلت ما يقرب من 200 عائلة إلى أبراج مكتملة جزئيًا على الرغم من الفوضى. ويقال إن العديد من المباني لا تملك شهادات إشغال، أو كهرباء دائمة، أو وصلات مياه.
في وقت سابق من هذا العام، صنفت هيئة تنظيم العقارات في كارناتاكا (KRERA) مجموعة "أوزون" وشركاتها التابعة كأكبر المتخلفين عن السداد في الولاية، مع 201 شكوى وأكثر من 1.78 مليار روبية (74.8 مليون درهم) من المستحقات غير المدفوعة.
قال العديد من مشتري المنازل في الخارج إنهم لم يكونوا على علم بحجم التخلف عن السداد لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع هيئة تنظيم العقارات في كارناتاكا (KRERA).
وهذا القلق ليس بلا أساس. فعندما حاولت "خليج تايمز" الوصول إلى الموقع من دبي، فشل في التحميل. وطلبنا أيضًا من جهات اتصال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة المحاولة؛ ولم يتمكن أي منهم من فتحه. في المقابل، كانت مواقع هيئات تنظيم العقارات في ولايات هندية أخرى متاحة دون أي مشكلة. وقال المشترون إن هذا الحجب حال دون معرفة المستثمرين غير المقيمين بحالة المشروع.
لا تقتصر الأزمة في "أوزون" على بنغالور. ففي تشيناي، لا يزال مشروع "ميتروزون" الذي أُطلق في عام 2008 غير مكتمل. وفي مومباي وغوا أيضًا، تتزايد الشكاوى. النمط مألوف: وعود كبيرة، جمع مبالغ ضخمة، تأخير في البناء، وترك المشترين في حالة من الفوضى.
بالعودة إلى دبي، لا تزال "جيه إي" تأمل في أن يتغير شيء ما.
قالت: "استثمرت كل ما أملك. اتبعت القواعد. آمنت بالنظام. ومع ذلك، أنا هنا، ما زلت أنتظر، وما زلت أدفع. هل سيكبر أطفالي وهم يسددون قرضًا لمنزل لم نحصل عليه أبدًا؟"