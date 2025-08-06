من الحلم إلى الكابوس: مقيمون بالإمارات واستثمارات في بنغالور تتحول إلى قروض بلا منزل

ولكن ساتيامورثي فاسوديفان، المدير الإداري لمجموعة "أوزون"، رفض هذه الاتهامات. وفي رد عبر البريد الإلكتروني إلى "خليج تايمز"، قال إن المشروع مكتمل بنسبة 80% وأن التأخيرات تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ أو أُسيء فهمها.

وقال فاسوديفان: "تم توجيه جميع الأموال حصريًا نحو البناء والتطوير. لم يكن هناك تحويل للأموال - فقط سوء تفسير أو سوء إبلاغ عن تقدم المشروع."

وأكد أن مديرية الإنفاذ تقوم حاليًا بمراجعة حسابات الشركة. وأضاف: "بصفتنا مؤسسة مسؤولة، فإننا نتعاون بشكل كامل مع السلطات من خلال تقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة."

وفيما يتعلق بأوقات البناء والتسليم المتبقية، قال فاسوديفان إن الشركة مستعدة لتسليم الوحدات المكتملة ولكنها تواجه عقبات تنظيمية وإدارية، بما في ذلك الموافقات المعلقة من "ريرا" (هيئة تنظيم العقارات)، والإجراءات المصرفية، والتصاريح القانونية. وقال: "بمجرد حل هذه الأمور، سنتمكن من التحرك بسرعة نحو الانتهاء والتسليم النهائي."

وفيما يخص المشترين المقيمين في الإمارات والمشترين في الخارج، أقر فاسوديفان بأن البعض قد أثار مخاوف. وقال: "نحن نتفاعل معهم بنشاط لإيجاد حلول مرضية." وبالنسبة للمشترين الذين يطلبون استرداد أموالهم، تعمل الشركة على آلية منظمة. وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون الاستلام، تُبذل جهود لتسريع البناء وتسليم المنازل بطريقة "شفافة ومسؤولة". وأكد أن إعادة بناء الثقة تظل أولوية قصوى.

كما تناول فاسوديفان مزاعم البيع المزدوج، ووصفها بأنها "سوء تفسير" لبرنامج إعادة الشراء السابق للشركة - وهو نموذج استثمار منظم يقدم عوائد مضمونة أو إعادة شراء بعد فترة محددة. وقال: "لقد حاول بعض الأفراد ذوي المصالح الخاصة التلاعب بهذا النموذج لإحداث ارتباك واستخلاص ميزة مالية غير مستحقة." وأضاف أن الشركة تعالج هذه القضية بنشاط لحماية المستثمرين الحقيقيين ومنع سوء الاستخدام في المستقبل.

المشترون يروون قصة مختلفة

على الرغم من تأكيدات الشركة، يقول العديد من المشترين المقيمين في الإمارات إن تجاربهم تروي قصة مختلفة.

قال سونيل سيكويرا، وهو طيار خاص مقيم في الشارقة، والذي حجز شقة بثلاث غرف نوم في عام 2018 مقابل 10 ملايين روبية (حوالي 420,000 درهم)، إنه تم بيعه حلمًا بموجب برنامج تمويل، وهو نموذج تمويل يأخذ فيه المشتري قرضًا عقاريًا، لكن المطور يوافق على دفع الأقساط الشهرية حتى الاستلام.

ووفقًا لسيكويرا، دفع المطور الأقساط في البداية ولكنه توقف لاحقًا دون سابق إنذار. "هنا بدأ البنك في ملاحقتي. انتهى بي الأمر بصدور أمر اعتقال بحقي بسبب التخلف عن سداد قرض لمنزل لا وجود له."

كما أن مويز عبد الحسين، وهو مستثمر مبكر من مومباي، حجز شقة في عام 2016 بموجب برنامج إعادة شراء وعده بضعف مبلغ الحجز عند الاستلام. وقال: "دفعت 750,000 روبية (31,500 درهم) مقدمًا وأخذت قرضًا بقيمة 5.7 مليون روبية (239,000 درهم). وقد أفرج البنك بالفعل عن 3.6 مليون روبية (151,000 درهم) للمطور. الموقع لا يزال أرضًا مستوية."

لمدة سنوات، قال إن المطور كان يذكر تأخيرات كوفيد-19 والموافقات التنظيمية. "لقد جعلوا الأمر يبدو روتينيًا. ثم في عام 2018، انضممت إلى مجموعة مشترين على واتساب وأدركت الحقيقة. لقد كنت مغفلًا. ولكن ماذا عن البنوك؟ لماذا أفرجت عن الأموال عندما لم يكن هناك أي عمل هيكلي في الموقع؟"

وقد حصل مويز منذ ذلك الحين على أمر من هيئة تنظيم العقارات (ريرا) يطلب من المطور أن يدفع له 8 ملايين روبية (335,000 درهم). "إنه على الورق فقط. لا أحد يطبقه."

ووفقًا لجمعية الرعاية، قيل للعديد من المشترين إن المطور سيغطي الأقساط الشهرية حتى الاستلام. "لكن بمجرد توقف المدفوعات وتعثر البناء، بدأت البنوك في المطالبة، كما في حالة سونيل."

ويزعم المشترون أن البنوك أفرجت عن مبالغ كبيرة للمطور دون اتفاقيات مناسبة أو أي دفعات مرتبطة بالتقدم الفعلي في الموقع. ويقول البعض إنهم لم يتلقوا صكوك البناء على الإطلاق.

وتشير شكوى للشرطة قدمتها جمعية الرعاية إلى أن الاحتيال المزعوم يبلغ 33 مليار روبية (1.38 مليار درهم). ومن هذا المبلغ، تم جمع 15 مليار روبية (628 مليون درهم) من خلال قروض غير مصرح بها تم الحصول عليها بأسماء المشترين، بينما تم جمع 18 مليار روبية (754 مليون درهم) مباشرة منهم.

العيش في حالة من الترقب

وفقًا لمشتري المنازل، انتقلت ما يقرب من 200 عائلة إلى أبراج مكتملة جزئيًا على الرغم من الفوضى. ويقال إن العديد من المباني لا تملك شهادات إشغال، أو كهرباء دائمة، أو وصلات مياه.

في وقت سابق من هذا العام، صنفت هيئة تنظيم العقارات في كارناتاكا (KRERA) مجموعة "أوزون" وشركاتها التابعة كأكبر المتخلفين عن السداد في الولاية، مع 201 شكوى وأكثر من 1.78 مليار روبية (74.8 مليون درهم) من المستحقات غير المدفوعة.

الوصول محجوب

قال العديد من مشتري المنازل في الخارج إنهم لم يكونوا على علم بحجم التخلف عن السداد لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع هيئة تنظيم العقارات في كارناتاكا (KRERA).

وهذا القلق ليس بلا أساس. فعندما حاولت "خليج تايمز" الوصول إلى الموقع من دبي، فشل في التحميل. وطلبنا أيضًا من جهات اتصال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة المحاولة؛ ولم يتمكن أي منهم من فتحه. في المقابل، كانت مواقع هيئات تنظيم العقارات في ولايات هندية أخرى متاحة دون أي مشكلة. وقال المشترون إن هذا الحجب حال دون معرفة المستثمرين غير المقيمين بحالة المشروع.

لا تقتصر الأزمة في "أوزون" على بنغالور. ففي تشيناي، لا يزال مشروع "ميتروزون" الذي أُطلق في عام 2008 غير مكتمل. وفي مومباي وغوا أيضًا، تتزايد الشكاوى. النمط مألوف: وعود كبيرة، جمع مبالغ ضخمة، تأخير في البناء، وترك المشترين في حالة من الفوضى.

بالعودة إلى دبي، لا تزال "جيه إي" تأمل في أن يتغير شيء ما.

قالت: "استثمرت كل ما أملك. اتبعت القواعد. آمنت بالنظام. ومع ذلك، أنا هنا، ما زلت أنتظر، وما زلت أدفع. هل سيكبر أطفالي وهم يسددون قرضًا لمنزل لم نحصل عليه أبدًا؟"