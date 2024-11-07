من التنمرإلى العالمية: محمد بوخنة فنان الخط المغربي

"عندما كان الأستاذ محمد بوخنة في السابعة من عمره فقط، مر بتجربة مؤلمة كان من الممكن أن تعرقل مستقبله. فقد تعرض للتنمر من قبل أحد المعلمين الذي سخر من خط يده، وقال له إنه يكتب "بأرجل دجاجة". لكن بدلاً من الاستسلام لليأس، أشعلت هذه المحنة المبكرة شغفاً عميقاً بداخله. وقال: "عندما تستفز فناناً، فإنك توقظ القوة الكامنة في داخله". واليوم، يمثل بوخنة المغرب بفخر في معرض الشارقة الدولي للكتاب الثالث والأربعين، ويشارك العالم رحلته وجمال هذا الفن الموقر."

"اليوم، لم يعد الأستاذ محمد بوخنة مجرد ناجٍ من التنمر في مرحلة الطفولة؛ بل أصبح معلماً مشهوراً وسفيراً للخط المغربي. وقد تم دعوته للمشاركة في معرض الكتاب، الذي انطلق يوم الأربعاء كجزء من الوفد الثقافي المغربي الغني. وقد أتيحت لصحيفة خليج تايمز الفرصة للتحدث معه في قسم المغرب، الذي كان ضيف شرف المعرض."

"وقد تحدث الأستاذ البالغ من العمر 50 عاماً عن رحلته في عالم الخط، فقال: "لقد حظيت بتكريم من ملك المغرب، لكن كل شيء بدأ بسخرية ذلك المعلم. لقد عملت بجد لتحسين مهاراتي، وفي النهاية وجدت صوتي في الفن". وأكد على أهمية المثابرة، قائلاً: "كل ضربة قلم هي رقصة، وطريقة للتعبير عن المشاعر والتواصل مع تراثنا"."

"كل شيء يبدأ بكتاب"، هذا هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة. هذا الشعار يجسد جوهر الحدث الذي سيعرض أكثر من 2520 ناشراً من 112 دولة ويضم عدداً لا يحصى من الأنشطة الثقافية حتى 17 نوفمبر. ومن المقرر أن يستضيف المعرض 134 ضيفاً من 32 دولة، ويدير أكثر من 500 فعالية، بما في ذلك المناقشات وورش العمل والقراءات - كلها مخصصة للاحتفال بقوة الأدب.