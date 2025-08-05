من التشخيص إلى العلاج: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق الطب الدقيق في قمة دبي 2025

من المقرر أن يجتمع كبار قادة الرعاية الصحية من جميع أنحاء المنطقة في دبي لحضور القمة الخامسة لمستقبل الرعاية الصحية 2025. وتحت شعار "أصداء الغد | بناء مستقبل الرعاية"، ستعرض القمة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا والتعاون الاستراتيجي.
في ظل إعادة تصور دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031، تبرز القمة كمنصة حيوية، ليس فقط للحوار، بل لاتخاذ إجراءات حاسمة. ستستكشف القمة كيفية التوسع المسؤول في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتصلة والطب الدقيق والرعاية القائمة على القيمة، بما يضمن أن تظل نتائج المرضى وإمكانية الوصول إلى الخدمات ورفاهيتهم في صميم كل تحول.
وفي حدث خاص، ستكشف صحيفة خليج تايمز أيضًا عن أفضل قادة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكريمًا للأفراد الذين يقودون التميز والابتكار والتأثير في جميع أنحاء قطاع الصحة.
صُمم مؤتمر "مستقبل الرعاية الصحية 2025" لتحفيز التعاون بين القطاعات المختلفة. سيجمع هذا الحدث كبار القادة من وزارات الصحة، ومجموعات الرعاية الصحية الخاصة، ومبتكري الصحة الرقمية، ومؤسسات البحث، والمستثمرين الاستراتيجيين، لصياغة نماذج رعاية صحية مستدامة وجاهزة للمستقبل، مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات السكانية الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومسار نموها.
يُمثّل شعار "أصداء الغد | بناء مستقبل الرعاية" تحديًا ودعوةً للعمل في آنٍ واحد، مُذكّرًا إيانا بأن قرارات الرعاية الصحية التي تُتخذ اليوم ستُؤثّر في أجيالٍ قادمة. في بلدٍ يستثمر بجرأةٍ في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وأنظمة التكنولوجيا الصحية، لم يعد مستقبل الرعاية مفاهيميًا؛ بل يُصمّم بنشاطٍ وفعالية.
تقبل شركة KT Events حاليًا مشاركات المتحدثين من رواد الفكر الذين يقودون التحول في الصحة الرقمية، وتجربة المرضى، والتنظيم، والاستثمار المستدام. كما تتوفر فرص رعاية استراتيجية وشراكات إعلامية للعلامات التجارية التي تسعى إلى التعاون مع أبرز صناع القرار في مجال الرعاية الصحية في المنطقة.
مع تزايد أهمية الرعاية الصحية في اقتصاد المعرفة والريادة التكنولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 تمثل تجمعاً بارزاً، حيث تلتقي الرؤية العالمية مع الطموحات الإقليمية، ويقود الابتكار الطريق إلى الأمام.
بالنسبة لأولئك الذين يشكلون تقاطع الصحة والسياسة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، فإن هذه القمة تشكل مخططًا لمستقبل الرعاية.
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