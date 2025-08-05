من التشخيص إلى العلاج: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق الطب الدقيق في قمة دبي 2025

في ظل إعادة تصور دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031، تبرز القمة كمنصة حيوية، ليس فقط للحوار، بل لاتخاذ إجراءات حاسمة. ستستكشف القمة كيفية التوسع المسؤول في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتصلة والطب الدقيق والرعاية القائمة على القيمة، بما يضمن أن تظل نتائج المرضى وإمكانية الوصول إلى الخدمات ورفاهيتهم في صميم كل تحول.