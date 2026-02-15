من الانتحار إلى "الصدم والهروب"..التوأمة الرقمية تنقذ الحقيقة في دبي

ومن أبرز النجاحات التي حققتها المنظومة، تحويل مسار قضية "صدم وهروب" كان قد أُبلغ عنها كحالة انتحار لسائق دراجة توصيل بناءً على شهادة عيان، إلا أن إعادة بناء مسرح الجريمة رقمياً أثبتت تعرض الدراجة لصدمة من الخلف أدت لسقوط السائق من فوق الجسر. كما نجحت التقنية في تقديم تفسيرات علمية دقيقة لانهيار جزئي في سرداب مواقف مركبات، حيث كشفت المحاكاة الرقمية وسيناريوهات الأحمال عن تأثير التسربات المائية على الخصائص الميكانيكية للخرسانة، مما أدى لإعادة توزيع غير متوازن للإجهادات انتهى بالانهيار، لتظل شرطة دبي بذلك نموذجاً يحتذى به في تسخير العلم لحماية الأرواح وإرساء دعائم العدالة.