"من الإنستجرام إلى الإنتاجية… موظفو الإمارات يطالبون بمكاتب تخدم الإنسان لا المظهر

قال موظفون إن مكاتب الإمارات بحاجة إلى التحول في تركيزها من المظهر الجذاب بصريًا إلى أن تكون متمحورة فعليًا حول الإنسان، وهذا هو الجوهر المتكرر في آراء المتخصصين في الموارد البشرية ومُصمّمي بيئات العمل.

وقد دفعت هذه الخلاصة، المستنتجة من "استبيان جينسلر العالمي لبيئة العمل 2025"، قادة الموارد البشرية وخبراء التصميم إلى الدعوة لتغيير النهج: الانتقال من المكاتب الجاذبة بصريًا والمناسبة للعرض على إنستجرام، إلى مكاتب مدفوعة بالغرض وتركّز على الإنسان.

ماذا يريد الموظفون في بيئة العمل؟

أجرت شركة "جينسلر" العالمية للهندسة المعمارية والتصميم مسحًا شمل أكثر من 16,800 موظف بدوام كامل في 15 دولة، منهم عينة واسعة من دولة الإمارات لفهم ما يحتاجه الموظف العصري فعليًا من مكان عمله.

ورغم أن العاملين في مكاتب الإمارات يعترفون أن أماكن العمل تحسّنت منذ ما بعد الجائحة، فإن معظمهم يعتقد أن احتياجاتهم لا تزال غير ملبّاة. فقط 31 في المائة من موظفي الدولة يوافقون بشدة على أن بيئة عملهم الحالية تمكّنهم من الأداء بأفضل شكل، رغم عمليات التجديد الواسعة والاستثمارات الضخمة التي أُجريت على المكاتب.

لكن التحديات لا تزال قائمة: الضجيج، سوء توزيع المساحات، عدم توفّر غرف الاجتماعات، ونقص الأماكن الهادئة للعمل المركز. وتشمل الأولويات الأساسية للموظفين تحسين العزل الصوتي في المساحات المشتركة، والوصول إلى مناطق تعاونية غير رسمية، ووجود مساحات مخصصة للتركيز دون انقطاع.

الحاجة والتصميم

قالت إديث إيدي، المصممة الداخلية الأولى في مجال بيئات العمل لدى "جينسلر الشرق الأوسط":

"أصبحت الإمارات نموذجًا عالميًا في الطموح والتكيّف. وفي مدن مثل دبي وأبوظبي، نشهد تغيرات سريعة في أسلوب العيش والعمل. لا بد للمكاتب أن تتطور بما يتماشى مع ذلك."

وأضافت:

"يُظهر بحثنا وجود فجوة واضحة بين ما يحتاجه الموظفون للازدهار—كالمرونة والإبداع والترابط—وما تقدّمه المكاتب فعليًا لهم. ردم هذه الفجوة سيكون ضروريًا أمام المؤسسات التي ترغب في جذب الكفاءات، ودعم الابتكار، وتصميم مساحات عمل تليق بمستقبل العمل داخل الدولة."

ويُصنَّف رضا الموظفين حول بيئة العمل في الإمارات حاليًا ضمن المستوى المتوسط عالميًا، حيث تتفوق على فرنسا واليابان، لكنها تبقى خلف دول مثل المملكة المتحدة، الهند، والولايات المتحدة.

محفّزات الأداء الرئيسيّة

نيكي ويلسون، المديرة التنفيذية لشركة "جيني ريكروتمنت"، أبرزت كيف أن المرونة الثقافية والهيكلية غيّرت جذريًا من مستوى المشاركة.

قالت:

"أصبحنا ننهي دوام الجمعة مبكرًا، ويعمل الفريق بالكامل من المنزل. كما أطلقنا سياسة 'العمل من أي مكان'، والتي تتيح لكل عضو بالفريق العمل عن بُعد لمدة أسبوع كامل في السنة، مع بدل مادي إضافي لدعم العمل من خارج الدولة. هذا يشجّع السفر ويحفّز الإبداع ويمنح نظرة جديدة."

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