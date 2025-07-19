"من الإنستجرام إلى الإنتاجية… موظفو الإمارات يطالبون بمكاتب تخدم الإنسان لا المظهر

قال موظفون إن مكاتب الإمارات بحاجة إلى التحول في تركيزها من المظهر الجذاب بصريًا إلى أن تكون متمحورة فعليًا حول الإنسان، وهذا هو الجوهر المتكرر في آراء المتخصصين في الموارد البشرية ومُصمّمي بيئات العمل.
وقد دفعت هذه الخلاصة، المستنتجة من "استبيان جينسلر العالمي لبيئة العمل 2025"، قادة الموارد البشرية وخبراء التصميم إلى الدعوة لتغيير النهج: الانتقال من المكاتب الجاذبة بصريًا والمناسبة للعرض على إنستجرام، إلى مكاتب مدفوعة بالغرض وتركّز على الإنسان.
أجرت شركة "جينسلر" العالمية للهندسة المعمارية والتصميم مسحًا شمل أكثر من 16,800 موظف بدوام كامل في 15 دولة، منهم عينة واسعة من دولة الإمارات لفهم ما يحتاجه الموظف العصري فعليًا من مكان عمله.
ورغم أن العاملين في مكاتب الإمارات يعترفون أن أماكن العمل تحسّنت منذ ما بعد الجائحة، فإن معظمهم يعتقد أن احتياجاتهم لا تزال غير ملبّاة. فقط 31 في المائة من موظفي الدولة يوافقون بشدة على أن بيئة عملهم الحالية تمكّنهم من الأداء بأفضل شكل، رغم عمليات التجديد الواسعة والاستثمارات الضخمة التي أُجريت على المكاتب.
لكن التحديات لا تزال قائمة: الضجيج، سوء توزيع المساحات، عدم توفّر غرف الاجتماعات، ونقص الأماكن الهادئة للعمل المركز. وتشمل الأولويات الأساسية للموظفين تحسين العزل الصوتي في المساحات المشتركة، والوصول إلى مناطق تعاونية غير رسمية، ووجود مساحات مخصصة للتركيز دون انقطاع.
قالت إديث إيدي، المصممة الداخلية الأولى في مجال بيئات العمل لدى "جينسلر الشرق الأوسط":
"أصبحت الإمارات نموذجًا عالميًا في الطموح والتكيّف. وفي مدن مثل دبي وأبوظبي، نشهد تغيرات سريعة في أسلوب العيش والعمل. لا بد للمكاتب أن تتطور بما يتماشى مع ذلك."
وأضافت:
"يُظهر بحثنا وجود فجوة واضحة بين ما يحتاجه الموظفون للازدهار—كالمرونة والإبداع والترابط—وما تقدّمه المكاتب فعليًا لهم. ردم هذه الفجوة سيكون ضروريًا أمام المؤسسات التي ترغب في جذب الكفاءات، ودعم الابتكار، وتصميم مساحات عمل تليق بمستقبل العمل داخل الدولة."
ويُصنَّف رضا الموظفين حول بيئة العمل في الإمارات حاليًا ضمن المستوى المتوسط عالميًا، حيث تتفوق على فرنسا واليابان، لكنها تبقى خلف دول مثل المملكة المتحدة، الهند، والولايات المتحدة.
نيكي ويلسون، المديرة التنفيذية لشركة "جيني ريكروتمنت"، أبرزت كيف أن المرونة الثقافية والهيكلية غيّرت جذريًا من مستوى المشاركة.
قالت:
"أصبحنا ننهي دوام الجمعة مبكرًا، ويعمل الفريق بالكامل من المنزل. كما أطلقنا سياسة 'العمل من أي مكان'، والتي تتيح لكل عضو بالفريق العمل عن بُعد لمدة أسبوع كامل في السنة، مع بدل مادي إضافي لدعم العمل من خارج الدولة. هذا يشجّع السفر ويحفّز الإبداع ويمنح نظرة جديدة."
وأضافت:
"المرونة أدت إلى تعزيز الالتزام والمشاركة. أصبح هناك شعور أقوى بالثقة المتبادلة. الموظفون يشعرون بأنهم يتحكمون في وقتهم، مما يجعلهم أكثر حضورًا وإنتاجية."
وأكدت أن مكاتب الإمارات في عام 2025 تحتاج إلى التركيز على العنصر الإنساني أكثر من المظهر الخارجي، وقالت:
"من حيث التصميم، يجب أن تركز المكاتب الآن على المساحات الهادئة، ومناطق تعاونية مرنة، وإضاءة قابلة للتخصيص، وخُضرة، وأماكن مفتوحة كلما أمكن. كما أن المخططات التي تشجع على الحركة ومفروشات العمل ذات الجودة العالية لم تعد كماليات بل أصبحت متطلبات أساسية."
وشدّدت أيضًا على أهمية التحول الثقافي، قائلة:
"ثقافيًا، لا بد من التحول إلى قيادة مبنية على النتائج. العقلية القديمة القائمة على 'عدد المقاعد الممتلئة' لم تعد صالحة. الموظفون يبحثون عن الاستقلالية، الثقة، والهدف. ويعني ذلك أن على القادة الانتقال من إدارة الوقت إلى إدارة النتائج، ووضع الصحة النفسية كأولوية أساسية للمنظمة، لا مجرد ميزة إضافية."
كما أشارت إلى أهمية جمع التغذية الراجعة من الموظفين بشكل مستمر. وأوضحت:
"استبيان واحد لا يكفي. سواء كنت تدير شركة تضم 10 موظفين أو 1000 موظف، عليك أن تسأل بشكل منتظم: 'ما الذي سيساعدك على الازدهار هنا؟' ثم عليك تفعيل الاستجابة."
كشف الاستبيان أيضًا عن وجود فجوة بين ما يواجهه الموظفون حاليًا من بيئة عمل، وما يتخيلونه كمكان العمل المثالي. فقط 15% وصفوا مكان العمل المثالي بأنه مركز أعمال رسمي، بينما قال 29% إن هذا الطابع يمثل بيئة عملهم الحالية.
في المقابل، هناك رغبة متزايدة في بيئات مثل "مختبرات الإبداع" و"الواحات الطبيعية" — وهي بيئات تعزز الإبداع والهدوء والغرض، أكثر من الشكل الصارم والرسمي.
الموظفون لا يبحثون فقط عن وسائل راحة جذابة للمظهر.
قال أوس إسماعيل، أحد المحترفين المقيمين في الإمارات:
"بصراحة، كثير من المكاتب لا تزال بعيدة عن احتياجات الموظفين الحقيقية. التحديثات التي تلت الجائحة قد تبدو جيدة من الخارج، لكن كثيرًا من المساحات لا تشجع على التعاون، أو الإبداع، أو حتى التنافس الصحي."
وأضاف:
"المسألة لا تتعلق بكراسي مريحة أو طاولة بلياردو، بل بالروح الموجودة في المكتب، بحضور القادة، وبناء ثقافة عمل تدفع الناس لتقديم أفضل ما لديهم."