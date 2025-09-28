من الإمارات.. نداء للمعتمرين: السعودية تشدّد إجراءات العمرة.. احجزوا فندقكم ومواصلاتكم مسبقاً

يحث منظمو رحلات العمرة في الإمارات المعتمرين على الحجز المسبق لوسائل النقل والإقامة عند التقدم للحصول على التأشيرات، في ظل تشديد السلطات السعودية للإجراءات لتنظيم حركة الحجاج والمعتمرين.

صرحت الشركات المجمّعة للخدمات بأن هذا التذكير يأتي وسط إجراءات تدقيق أكثر صرامة في مطارات جدة والمدينة المنورة، حيث يتأكد المسؤولون من وصول المعتمرين بتأشيرة عمرة، وحجوزات فندقية مؤكدة، ونقل مرخص.

أوضح شهاب بارواد، من "ريحان الجزيرة للسياحة"، لـ "الخليج تايمز" أن القواعد الجديدة تتطلب من المعتمرين ترتيب النقل والإقامة في وقت تقديم طلب التأشيرة.

وقال شهاب: "لذا، إذا كنت تخطط لأداء العمرة الآن، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على التأشيرة وحجز وسائل النقل الخاصة بك إلى المدن والأماكن المقدسة، وكذلك إقامتك، بشكل مسبق".

وأضاف: "إذا كنت تسافر إلى مكة عبر جدة، فستقوم الجهات الأمنية بالتحقق من حجوزاتك"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أنه قد يُسمح للمعتمرين بالسفر بدونها، إلا أن وكيل خدمات العمرة قد يواجه غرامات أو حتى حظر النظام.

ربطت السلطات هذه المتطلبات بحملة السعودية المستمرة للحد من خدمات سيارات الأجرة غير القانونية التي تعمل حول المطارات وطرق الحج. ويتم قبول سيارات الأجرة المدفوعة مسبقاً والمحجوزة عبر البوابة الرسمية أو تذاكر قطار الحرمين السريع فقط كوسائل نقل صالحة.

وقال شهاب: "يمكن أن يكون الحجز المسبق لوسائل النقل إما سيارات أجرة أو قطار الحرمين السريع. وبالمثل، يجب أن يتم الحجز المسبق حتى في المدينة المنورة".

تبسيط سفر المعتمرين

أشارت شركات السفر إلى أن القواعد الجديدة تهدف إلى تبسيط سفر المعتمرين وضمان امتثال المشغلين للقانون. وبينما لن تتم معاقبة المعتمرين الأفراد، فإن وكلاء الخدمات يخاطرون بغرامات مالية وقيود تشغيلية إذا وصل عملاؤهم بدون حجوزات مؤكدة.

أوضح قيصر محمود، من "آسا للسياحة" في أبو هيل، أن العملية قد تم دمجها في المنصات الرقمية السعودية. وقال محمود: "عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمرة، يجب عليك إدراج ترتيبات الفندق والنقل في نظام يسمى "مسار"، والذي يمكن الوصول إليه أيضاً عبر "تطبيق نُسك" (Nusuk App). يجب أن تكون الفنادق مسجلة لدى سلطات الحج والعمرة، ويجب حجز سيارات الأجرة من خلال بوابة معتمدة من نُسك".

وحذر أيضاً من محاولة أداء العمرة بتأشيرة سياحية، منبهاً إلى أن المعتمرين الذين ليس لديهم تأشيرة عمرة مناسبة يخاطرون بإيقافهم ومنعهم من دخول المواقع الدينية الرئيسية. وأضاف: "لن يُسمح لك بدخول الروضة الشريفة (الروضة النبوية الشريفة) بتأشيرة سياحية".

تبدأ تكلفة تأشيرة العمرة حالياً من 750 درهماً إماراتياً، على الرغم من أنها تختلف حسب الجنسية. وأشار محمود إلى أن متطلبات النقل وحجز الفنادق قد تم دمجها الآن في عملية طلب التأشيرة، مما يضمن دخول جميع المعتمرين إلى المملكة بترتيبات كاملة ومكتملة.

بالنسبة للمقيمين في الإمارات الذين يخططون للسفر، يوصي المشغلون بشدة بتأمين جميع الحجوزات — بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق ووسائل النقل — عند تقديم طلب التأشيرة لتجنب التأخير أو التعقيدات.