من "الإمارات المتصالحة" إلى "عيد الاتحاد": حكايات غير مروية عن نشأة الدولة

بعد المفاوضات، وافقت ست إمارات على تأسيس الدولة الجديدة المسماة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، وأم القيوين. انضمت رأس الخيمة في النهاية إلى الاتحاد في 10 فبراير 1972.

الاجتماع التاريخي في عام 1971 عندما وقع الآباء المؤسسون (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحكام آخرون) على إعلان الاتحاد ودستور الإمارات العربية المتحدة — وأطلقوا رسميًا اسم الدولة “الإمارات العربية المتحدة”.