من "الإمارات المتصالحة" إلى "عيد الاتحاد": حكايات غير مروية عن نشأة الدولة

يُعتبر الثاني من ديسمبر 1971 لحظة حاسمة في تاريخ منطقة الخليج، حيث شهد الإعلان الرسمي عن الإمارات العربية المتحدة كدولة موحدة. في هذا اليوم، اجتمعت الإمارات لتأسيس دولة اتحادية جديدة، مما وضع الأساس لإحدى أكثر قصص النجاح تميزًا في المنطقة.
بعيدًا عن الألعاب النارية، وعروض الطائرات بدون طيار، والعطلات العامة التي تحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات - المعروف الآن رسميًا باسم عيد الاتحاد - تبقى العديد من جوانب هذا الحدث التاريخي غير معروفة للمقيمين. كيف كانت الدولة قبل الاتحاد، وما الذي دفع الآباء المؤسسين لتوحيد الإمارات؟ هذه الأسئلة، من بين أخرى، لا تزال تثير الفضول بين أولئك الذين يعتبرون هذه الأرض وطنهم. إليكم بعض الرؤى:
قبل تشكيل الإمارات العربية المتحدة، كانت الإمارات تُعرف باسم الإمارات المتصالحة؛ وهي مجموعة من المشيخات المستقلة التي شكلت علاقة وثيقة مع الحكومة البريطانية بتوقيع معاهدة في عام 1892.
لم تُدمج الإمارات المتصالحة رسميًا في الإمبراطورية البريطانية، لكنها أصبحت محمية بريطانية. وهذا يعني أن البريطانيين سيدافعون عنها ضد أي عدوان، سواء كان بريًا أو بحريًا. وفي المقابل، لم يُسمح للإمارات المتصالحة ببيع أي أرض لدولة أخرى دون إذن بريطانيا. انتهت معاهدة الحماية البريطانية في الأول من ديسمبر 1971.
عند توليه السلطة كحاكم لإمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966، سارع الأب المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى تعزيز الروابط مع ما يُعرف بإمارات الساحل المتصالح. تم تصور الاتحاد كأساس لوحدة عربية أوسع وكوسيلة لحماية الساحل وموارده النفطية المتوقعة من طموحات الدول المجاورة الأكثر قوة.
تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو الاتحاد في فبراير 1968، من خلال اجتماع التوحيد بين المغفور له الشيخ زايد والشيخ راشد، الذي عقد في منطقة السمحة الواقعة بين أبوظبي ودبي.
من 25 إلى 27 فبراير، اجتمع حكام الإمارات المتصالحة في دبي بدعوة من حاكمي أبوظبي ودبي، وتم التوصل إلى اتفاق لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعا الشيخ زايد والشيخ راشد حكام الإمارات المتصالحة الخمس الأخرى، بالإضافة إلى البحرين وقطر، للمشاركة في المفاوضات لتشكيل الاتحاد.
في الأصل، كان من المخطط أن تتكون الإمارات العربية المتحدة من تسع إمارات — السبع الحالية بالإضافة إلى البحرين وقطر. بسبب تعقيدات سياسية ونزاعات على الجزر، انسحبت كل من البحرين وقطر في النهاية.
بعد المفاوضات، وافقت ست إمارات على تأسيس الدولة الجديدة المسماة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، وأم القيوين. انضمت رأس الخيمة في النهاية إلى الاتحاد في 10 فبراير 1972.
الاجتماع التاريخي في عام 1971 عندما وقع الآباء المؤسسون (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحكام آخرون) على إعلان الاتحاد ودستور الإمارات العربية المتحدة — وأطلقوا رسميًا اسم الدولة “الإمارات العربية المتحدة”.
قبل الإعلان عن تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، عقد اجتماع تاريخي في 18 يوليو من نفس العام، حيث وقع الآباء المؤسسون على إعلان الاتحاد ودستور الإمارات العربية المتحدة، وأطلقوا رسميًا اسم الدولة “الإمارات العربية المتحدة”. يُعرف هذا اليوم في التاريخ بيوم العهد للاتحاد.
على الرغم من عدم الاحتفال به كعطلة عامة، فإن يوم العهد للاتحاد يعد تذكيرًا مهمًا بالخطوة الأساسية التي مهدت الطريق لتشكيل الاتحاد. يعكس روح الوحدة والعزم الجماعي الذي سيتوج بعد أشهر قليلة في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بنفس روح الفخر الوطني، تحتفل الدولة أيضًا بيوم العلم في 3 نوفمبر — وهو يوم غير عطلة عامة يحيي ذكرى تولي رئيسها الثاني، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويعبر عن الولاء للوطن وقيادته.
في ٣٠ نوفمبر ١٩٧١، أي قبل يومين فقط من تشكيل الاتحاد، استولت إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى.
لا تزال الإمارات تعتبر الوجود الإيراني على تلك الجزر احتلالاً غير قانوني.
كان النشيد الوطني الإماراتي الشهير، "عيشي بلادي"، مجرد لحن وطني في البداية دون أي كلمات. وفي عام ١٩٨٦، طلب وزير التربية والتعليم حميد الطاير من الدكتور عارف الشيخ، الذي كان رئيس قسم الامتحانات في الوزارة، أن يؤلف نشيدًا يتناسب مع اللحن الجاهز للنشيد الوطني. طُلب منه كتابة الكلمات التي لا تُنسى في ثلاثة أيام فقط. كانت التحدي كبيرًا، لكنه نجح في ذلك، وتم تسجيل النشيد بعد ذلك في إذاعة دبي.
قام شاب إماراتي يدعى عبد الله محمد المعينة، وكان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط في عام 1971، بتصميم علم الإمارات، متفوقًا على أكثر من 1000 مشاركة تم تقديمها في مسابقة لتصميم علم الدولة. حصل على 4000 ريال كجائزة نقدية (لم يكن الدرهم الإماراتي قد تم تقديمه بعد في ذلك الوقت).
كما كان في 2 ديسمبر 1971، عندما تم رفع علم الإمارات لأول مرة في حفل حضره الشيخ زايد. تم رفع علمين في ذلك اليوم للاحتفال بتشكيل الأمة - أحدهما في دار الاتحاد في دبي، والآخر في أبوظبي.
