من الإمارات إلى غزة: رحلة عائلة فلسطينية تتحول إلى كابوس

وتقول وهي تصف وجودهم في غزة حالياً: "ليس لدينا حياة، هذا كل ما أستطيع قوله. نحن نعيش في خيمة؛ بالكاد نستطيع العثور على الطعام بسبب قلته، وليس لدينا حمام خاص بنا، مع أن ذلك حق أساسي من حقوق الإنسان". لقد أدى النزوح والحرمان إلى محو مظهر الحياة الطبيعية، مما جعل البقاء على قيد الحياة هو همهم الأساسي.