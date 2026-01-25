من الإمارات إلى سريلانكا: هدف بـ 100 ألف سائح في السنوات المقبلة

يقوم القنصل العام الحالي لسريلانكا في دبي بمهمة لزيادة عدد السياح القادمين من الإمارات العربية المتحدة إلى الدولة الجزرية الواقعة في جنوب آسيا. لا يهدف إلى مضاعفة عدد الزوار من 20 ألفًا إلى 40 ألفًا هذا العام فحسب، بل إلى الوصول إلى 100 ألف سنويًا في السنوات القادمة.