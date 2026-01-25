من الإمارات إلى سريلانكا: هدف بـ 100 ألف سائح في السنوات المقبلة

يقوم القنصل العام الحالي لسريلانكا في دبي بمهمة لزيادة عدد السياح القادمين من الإمارات العربية المتحدة إلى الدولة الجزرية الواقعة في جنوب آسيا. لا يهدف إلى مضاعفة عدد الزوار من 20 ألفًا إلى 40 ألفًا هذا العام فحسب، بل إلى الوصول إلى 100 ألف سنويًا في السنوات القادمة.
يستند هذا الهدف الجريء الذي وضعه القنصل العام أليكسي غوناسيكيرا إلى نهج سريلانكا لجذب المستثمرين الإماراتيين بنشاط في قطاعات السياحة والبناء والخدمات اللوجستية والزراعة. وبينما تعد الحكومة السريلانكية بأطر حوكمة أفضل وإعفاءات ضريبية وخدمات محسنة وحوافز أخرى لجعل سريلانكا وجهة تنافسية لرأس المال الأجنبي، فإن نهج غوناسيكيرا’s موجه نحو السياحة التنموية التي ستؤدي إلى تنمية اقتصادية أكثر شمولاً.
أشار غوناسيكيرا إلى أن سريلانكا تتعافى بقوة من إعصار ديتوا المدمر الذي ضرب الدولة الجزرية العام الماضي، مما أدى إلى أضرار في السياحة والبنية التحتية تقدر بمليارات الدولارات.
وفي حديثه في ‘منتدى سريلانكا للاستثمار’ الذي عقد مؤخرًا في دبي، قال غوناسيكيرا: “أمتنا الجزرية مفتوحة مرة أخرى ليس فقط للسفر والترفيه ولكن أيضًا لفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي. اغتنموا هذه الفرصة وتعالوا إلى سريلانكا.”
غوناسيكيرا واثق من تحقيق هدفه السياحي، نظرًا لتنوع عدد الوافدين وقصر وقت السفر (حوالي 4 ساعات) بين الإمارات وسريلانكا. وأشار: “الهنود، وهم السياح رقم واحد في سريلانكا، يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين هنا - إذا حصلنا على واحد بالمائة منهم فقط للذهاب إلى سريلانكا، فسيكون ذلك بالفعل 40 ألفًا.”
“ثم هناك المصريون والباكستانيون والبنغلاديشيون والنيباليون والفلبينيون، بالإضافة إلى الوافدين من الصين والمملكة المتحدة وروسيا. نريد استهدافهم،” قال غوناسيكيرا، مضيفًا أنه سيسعى بنشاط للتحدث مع مختلف مجالس وهيئات السياحة.
بالنسبة لغوناسيكيرا، السياحة ليست مجرد دعوة الناس للقدوم إلى بلاده، بل هي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وقال لصحيفة الخليج تايمز: “يبلغ ناتجنا المحلي الإجمالي حوالي 85 مليار دولار؛ ويرسل عمالنا السريلانكيون المغتربون حول العالم حوالي 7 مليارات دولار، ونتوقع أن يأتي حوالي 5 مليارات دولار من السياحة.”
“السياحة محفز اقتصادي. سيستفيد الجميع من السياحة. سائح واحد يأتي إلى سريلانكا سيساعد حتى أدنى فئات المجتمع، أضاف، مشيرًا: “تؤدي السياحة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم سبل العيش في جميع أنحاء الدولة الجزيرة. سياحتنا موجهة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.
“السياحة ستمكن شعبنا. نقول إن بعض الدول صناعية، تعتمد على الصناعات. بعض الدول تعتمد على قطاع الخدمات، ونحن نريد أن يكون لدينا قطاع سياحي قوي،” أضاف.
يرى غوناسيكيرا أيضًا أن السياحة ستسرع التنمية في البنية التحتية وتحديث المرافق. كما يرى المزيد من المستثمرين يضخون رؤوس الأموال في السياحة السريلانكية.
في غضون ذلك، وفي مقابلة منفصلة، قال نافين غوناواردان، المدير العام والمؤسس المشارك لشركة Lynear Wealth Management، لصحيفة الخليج تايمز: “هناك فرصة هائلة خلال العامين المقبلين للشركات لإنشاء فنادق في مناطق المنتجعات.”
“إذا نظرت إلى الفنادق، هناك الكثير من المخزون في منطقة كولومبو، لكننا لم نحصل حقًا على الكثير من المخزون من حيث غرف الفنادق القادمة إلى مناطق المنتجعات،” أضاف غوناواردان، مشيرًا إلى أنه يجب على المستثمرين النظر في النقاط الساخنة الرئيسية في سريلانكا بما في ذلك الساحل الجنوبي والحزام الشرقي للدولة الجزيرة.
يعتقد كل من غوناواردان وغوناسيكيرا أن تطوير المزيد من مناطق المنتجعات سيوفر للمسافرين الدوليين الذين يبحثون عن تجارب عالمية المستوى المزيد من الخيارات بخلاف كولومبو.
“لدينا شواطئ طبيعية. نقدم تجارب متنوعة — من المواقع الثقافية القديمة إلى مزارع الشاي الخضراء المرتفعة والحياة البرية الغنية — كل ذلك داخل دولة جزيرة لها أكثر من 2500 عام من التاريخ،” أكد غوناسيكيرا.