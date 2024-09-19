من الإمارات إلى الهند براً: تجربة مثيرة عبر 10 دول

قد يشعر العديد من عشاق السفر والمغامرات بالحسد تجاه المقيمين في الإمارات "راجيث كيزاكارا نيلانشيري" وصديقه "بينيش كريشنان"، اللذان يخوضان مغامرة فريدة من نوعها، حيث يتناولان وجبة الإفطار في كازاخستان وينهيان يومهما في الصين، وكل ذلك في غضون يوم واحد فقط.
انطلقت رحلة الصديقين بفضل شغفهما المشترك بالسفر، حيث خططا لمسار رحلتهما الممتد على مسافة 13,000 كيلومتر، مروراً بإيران وآسيا الوسطى (تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان) وصولاً إلى نيبال، ثم إلى ولاية كيرالا الهندية الجنوبية، وذلك في رحلة استغرقت حوالي 40 يوماً.
مع تلاشي ناطحات السحاب الشاهقة لدبي في المرآة الخلفية. انطلق الصديقان في مغامرتهما بسيارتهما تويوتا "فور رانر" (4Runner)، محملين بالطعام الجاهز على الطريقة الكيرالية والخرائط والأدوية وأدوات إصلاح السيارة وحماس لا حدود له.
يقول "راجيث": "لقد خطرت لي هذه الفكرة في عام 2019. كان صديقي يريد القيام بشيئ غير مألوف. في الأساس، أنا متسلق جبال وصديقي من محبي القيادة على الطرق الوعرة. لكن السفر عبر دول مختلفة يتطلب الكثير من الأوراق والتأشيرات. بدأنا في فبراير بالتواصل مع السفارات للحصول على التأشيرات، وحصلنا عليها جميعاً بحلول نهاية يوليو. في بعض البلدان، لم يكن الأمر يتعلق بالتأشيرات فحسب، بل كنا بحاجة إلى تصاريح دخول للسيارة وتصريح "جي بي اي او" (GBAO) في طاجيكستان."
وقال الرجل البالغ من العمر 31 عاماً إنهم يحتاجان إلى هذا التصريح الخاص للسفر إلى جبال "بامير" والطريق السريع ومنطقة "غورنو بدخشان ذاتية الحكم" (GBAO).
وأضاف: "نظراً لأن جزءاً من طريق "بامير" السريع يمتد على طول الحدود مع أفغانستان، فإن هذا الإجراء الأمني ضروري ويتطلب هذه الأوراق الإضافية لأن المنطقة خاضعة لسيطرة الجيش. أثناء رحلتنا، عبرنا حوالي 10 نقاط تفتيش، حيث كان علينا تقديم جميع وثائقنا".
واصل الثنائي القيادة بشكل متواصل طوال اليوم، مع الحرص على التوقف ليلاً للراحة، إما في الفنادق أو بالتخييم في مواقع مناسبة.
الجدير بالذكر أن الصديقان قاما، في يونيو الماضي، برحلة برية عبر المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، قبل أن يقررا الانطلاق في هذه المغامرة الجديدة. وأوضح "راجيث"، الذي يعمل مسؤولاً عن الإنتاج في إحدى معامل الطباعة في دبي: "عدنا إلى الإمارات العربية المتحدة في غضون 48 ساعة بعد زيارة كل هذه البلدان".
عند دخول إيران، والتي كانت محطتهما الأولى، تم استقبال "راجيث" و"بينيش" بحفاوة من قبل السكان المحليين، وقد تأثرا بالجمال الأخاذ للمناظر الطبيعية القديمة والأسواق الصاخبة في المدن.
وقال "بينيش"، الذي يدير أعماله الخاصة في دبي: "لقد أمضينا ثلاثة أيام في استكشاف المواقع التاريخية والاستمتاع بالمأكولات الفارسية والتأمل في العجائب المعمارية في إيران. ثم عبرنا إلى تركمانستان، حيث أفسحت الصحراء المجال لمساحات شاسعة من الأراضي القاحلة. لم تكن تركمانستان جزءاً من الخطة الأصلية، لكننا أدرجناها لرؤية "حفرة غاز دارفازا"، وهو حقل غاز طبيعي مشتعل تم حفره بواسطة مهندسين سوفييت في عام 1971. بمجرد دخول المكان، يمكن للمرء أن يشم رائحة الغاز. إنها أعجوبة جيولوجية ".
وبعد هذه الرحلة القصيرة، اتجه بهما الطريق نحو قمم الجبال الشاهقة في أوزبكستان، حيث كانت سمرقند، المدينة التي اشتهرت بدورها في طريق الحرير القديم، في انتظارهما. وأضاف بينيش البالغ من العمر 40 عاماً: "كانت المساجد ذات البلاط الأزرق بمثابة أعجوبة بتصميم مبانيها المعقد".
ثم اتجه الثنائي إلى طاجيكستان وقيرغيزستان، حيث استقبلتهما الطبيعة الخلابة للمناطق الجبلية الوعرة والممرات المرتفعة والطرق المتعرجة. وقضيا يومين في التنقل على طريق بامير السريع، الذي يُعد من أعلى الطرق وأكثرها خطورة في العالم. كانت الممرات الجبلية شديدة الانحدار، والمنعطفات الحادة بمثابة اختبار لمدى مهاراتهما في القيادة.
رغم ذلك، استمر الثنائي في مواجهة التحديات، متجاوزين المنحدرات الشاهقة التي بدت خطيرة للغاية، دون أن يفقدا حماسهما.
وقال "بينيش": "لقد ثُقب أحد إطارات سياراتنا على طريق "بامير" السريع، والذي يعتبر ثاني أعلى طريق سريع دولي في العالم. ولكن بطريقة ما، تمكنا من تجاوزه".
أثناء قيادتهم عبر تركمانستان، واجهت رحلتهما تحدياً آخر عندما اصطدمت سيارتهما فجأة بحجر، مما أدى إلى تشقق الزجاج الأمامي. قال "بينيش": "انتشر الشق عبر الزجاج مثل شبكة العنكبوت. ورغم أنه لم يتحطم، إلا أنه أعاق رؤيتنا مع استمرار اتساعه. لقد رأينا العالم من خلال زجاج أمامي متصدع، وكان كل خدش يروي قصة."
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لقد كانت كازاخستان بمثابة متنفس لهما، حيث استراحا هناك بعد تحديات الطرق الجبلية الشاقة. أمضيا ثلاثة أيام في هذا البلد، واستغلا الوقت للتعافي من إرهاق الأيام السابقة، والاستعداد لاستكمال رحلتهما الملحمية.
وتحدث "بينيش" عن التجربة الفريدة التي مرا بها أثناء العبور إلى الصين قائلاً: "كان العبور إلى الصين تجربة في حد ذاتها".
وأضاف: "عندما دخلنا الصين في الحادي عشر من سبتمبر، كانت الرحلة مذهلة من البداية. استمتعنا بجمال الجبال، ولكن سرعان ما تحولت المناظر الطبيعية إلى تلال رملية شاهقة. قمنا بجولة في صحراء جوبي بمساعدة أحد السكان المحليين. وبحلول المساء، كنا في التبت، محاطين بقممها الشاهقة وسلسلة جبال الهيمالايا".
وقال "ريجيث": "كانت القيادة عبر الممرات الجبلية في الصين تجربة تجمع بين الجمال المذهل والرعب، ولكن كانت رؤية جبل إيفرست في الأفق مشهداً يخطف الأنفاس".