من الإمارات إلى الهند براً: تجربة مثيرة عبر 10 دول

يقول "راجيث": "لقد خطرت لي هذه الفكرة في عام 2019. كان صديقي يريد القيام بشيئ غير مألوف. في الأساس، أنا متسلق جبال وصديقي من محبي القيادة على الطرق الوعرة. لكن السفر عبر دول مختلفة يتطلب الكثير من الأوراق والتأشيرات. بدأنا في فبراير بالتواصل مع السفارات للحصول على التأشيرات، وحصلنا عليها جميعاً بحلول نهاية يوليو. في بعض البلدان، لم يكن الأمر يتعلق بالتأشيرات فحسب، بل كنا بحاجة إلى تصاريح دخول للسيارة وتصريح "جي بي اي او" (GBAO) في طاجيكستان."