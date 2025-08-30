من الإمارات إلى إندونيسيا: نعمة وآمنة تشاركان نخبة العالم في تعزيز الحوار بين الأديان

الزمالة هي مبادرة مشتركة بين جائزة زايد للأخوّة الإنسانية وجامعة جورجتاون الأمريكية، وقد أتاحت للمشاركين خوض تجربة مكثفة تمثل الإمارات فيها على الصعيد العالمي.

قالت نعمة متحدثة إلى الخليج تايمز: "اسمح لنفسك بأن تنفتح على ثقافات مغايرة لثقافتك، اسمح لنفسك بأن تشعر بالضعف في مثل هذه البيئات. سواء شعرت بالانتماء أم لا، ابدأ الاستكشاف".