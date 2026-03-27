من أسرار الأحافير إلى سحر "القمر الوردي".. اكتشف "شهر الطبيعة" في أبوظبي

أعلن متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي عن إطلاق برنامج "شهر الطبيعة"، داعياً الزوار من مختلف الفئات العمرية لخوض مغامرة تعليمية وترفيهية ملهمة طوال شهر أبريل. ويقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل التفاعلية، والأنشطة العائلية، والجلسات الحوارية العلمية، وتجارب الرفاه التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتنمية روح الاكتشاف لدى الأجيال الصاعدة.

يرتكز البرنامج على محاور أسبوعية متجددة، تبدأ من سبر أغوار النظم البيئية والتنوع الحيوي، وصولاً إلى تكريس مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية، من خلال مزيج فريد يجمع بين العلم واليقظة الذهنية والارتباط المباشر بالأرض.

عالم من الفن والجمال: معرض "مصور الحياة البرية 61"

يواصل المتحف استضافة الدورة الحادية والستين من معرض "مصور الحياة البرية لهذا العام"، والذي يعد أحد أعرق مسابقات تصوير الطبيعة في العالم.

المضمون: صور فائزة توثق جمال الطبيعة وهشاشتها وتحديات الحفاظ عليها.

التاريخ: مستمر حتى يونيو 2026.

التوقيت: متاح يومياً خلال ساعات العمل.

الدخول: مجاني لحاملي تذكرة المتحف.

مبادرات مجتمعية: إطلاق نادي "أمهات المتحف"

في خطوة لتعزيز الروابط المجتمعية، أطلق المتحف برنامجاً مخصصاً للأمهات وأطفالهن (من عمر 0 إلى 5 سنوات)، لتوفير مساحة آمنة للتواصل والتعلم من خلال أنشطة نوعية تشمل:

تمدد مثل الديناصور: نشاط حركي للتعرف على كائنات ما قبل التاريخ.

الطباعة بالشمس: استكشاف الأنماط الطبيعية عبر الضوء.

سحر النباتات: تجربة تفاعلية لاستكشاف خصائص النباتات المحلية.

التاريخ: من الإثنين إلى الجمعة، ابتداءً من 6 أبريل (10 صباحاً – 2 ظهراً) في "ركن الاستكشاف".

يوم الأرض: احتفالية "الاكتشاف، التواصل، والفعل"

يمثل يوم 22 أبريل ذروة فعاليات شهر الطبيعة، حيث يتحول المتحف إلى منصة تفاعلية تحتفي بكوكب الأرض من خلال:

عروض علمية حية وورش عمل تطبيقية.

شجرة أمنيات الأرض وجدار كلمات المجموعة: لمشاركة التعهدات البيئية وتعزيز المسؤولية المشتركة.

التسجيل: أنشطة مفتوحة وورش عمل تتطلب حجزاً مسبقاً.

المقهى العلمي: حوارات مباشرة مع الخبراء

يقدم المتحف سلسلة لقاءات "المقهى العلمي" في أجواء ودية تكسر الحواجز بين الجمهور والعلم.

التاريخ: 21 أبريل (6 مساءً) في المسرح.

المحتوى: جلسات نقاشية مع أمناء المتحف حول الاكتشافات والأبحاث الكامنة وراء المعارض.

الطبيعة والذهن: استعادة التوازن تحت "القمر الوردي"

يخصص البرنامج مساحة للرفاه النفسي والجسدي من خلال جلسات اليوغا واليقظة الذهنية، وتتوج هذه التجارب بفعالية "تحت القمر الوردي":

الحدث: علاج بالصوت وتأمل غامر تزامناً مع اكتمال القمر.

التاريخ: 30 أبريل (6:00 – 7:00 مساءً).

التسجيل: يتطلب تسجيلاً مسبقاً.

تحدي طبيعة المدينة: الربط بين العلم والتراث

في الفترة من 24 إلى 27 أبريل، يقدم المتحف تجربة فريدة تجمع بين البحث العلمي والسرد القصصي:

اصطياد الضوء: مراقبة الحشرات الليلية بتقنيات علمية للمساهمة في "علوم المواطنين".

السرد المجتمعي: حوار عابر للأجيال يشارك فيه كبار المواطنين تجاربهم مع الصحراء والبحر.

برامج تعليمية ممتدة: ورش ما بعد المدرسة وعطلات نهاية الأسبوع

عطلات نهاية الأسبوع العائلية: تشمل "رحلة البحث في الطبيعة"، وورشة "صنع مغذيات الطيور"، وتزيين الكب كيك المستوحى من الأرض.

ورش ما بعد المدرسة (ابتداءً من 30 مارس): تستهدف الفئات العمرية (0–15 سنة) بمواضيع تشمل "تحدي الشبكة الغذائية"، "الأسماك السلكية"، و"تحدي التمويه".

أنشطة يومية في "ركن الفضول"

يستقبل ركن الفضول الزوار يومياً بمجموعة من الفعاليات المجانية:

ساعة القصص: قصص بالعربية والإنجليزية (12 ظهراً، 3 عصراً، 6 مساءً، 8 مساءً).

سحر النباتات: استكشاف تكيف النباتات مع الصحراء (1:00 – 3:00 ظهراً).

مختبر الأحافير: رحلة لصناعة نماذج أحافير تعود لـ 66 مليون سنة (4:00 عصراً).

استراحة المذاق: مقاهٍ مؤقتة وحلويات مميزة

يستضيف المتحف حتى منتصف أبريل وجهات عصرية للقهوة والحلويات:

المشاركون: "بروكي بيكهاوس" و"كومو لاونج".

الوقت: من 4:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

معلومات الوصول والتذاكر