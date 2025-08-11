من أجل سفر آمن: الإمارات تُصدر إرشادات جديدة للمواطنين والمقيمين

عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة مواطنين إماراتيين بعد سقوط حافلتهم السياحية في مجرى نهر في تركيا، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية تحذيراً للمواطنين والمقيمين في الإمارات المسافرين إلى الخارج.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا للسفر الدولي، ويعني اتصالها أن العديد من المقيمين يقومون برحلات سنوية، للعمل والترفيه، في جميع أنحاء العالم.

وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على التأكد من معرفتهم بقواعد السفر عند السفر إلى دولة أخرى.

وفيما يلي خمسة إرشادات مهمة حددتها الهيئة:

القوانين المحلية: من المهم للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا على دراية بالقوانين المحلية وأنظمة المرور في البلدان التي يزورونها وأن يحترموها.

الأحوال الجوية: تنصح الوزارة المسافرين بالتحقق من حالة الطقس والطرق - قبل وأثناء زيارتهم.

القيادة: يجب على السياح والزائرين للدول الأجنبية أن يكونوا أكثر حذراً عند السفر عبر الطريق أو السيارة، لأنهم غير ملمين بالتضاريس المحلية وأنظمة المرور.

السفر الجوي: حثت الوزارة المسافرين على اختيار السفر الجوي بدلاً من الرحلات البرية، مؤكدة أن الأول أكثر أمانًا وراحة.

منظمو الرحلات السياحية: من المهم التحقق من منظمي الرحلات السياحية وشركات تأجير السيارات قبل الاستفادة من خدماتهم. يُنصح السياح بإسناد رحلاتهم إلى شركات موثوقة فقط.

ويمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا استخدام الخط الساخن المخصص للطوارئ على مدار الساعة، 0097180024، عند الحاجة.