من أبوظبي.. الإمارات تطلق شبكة عالمية لإنقاذ 100 مليون مزارع من الجوع

وفقاً لليونيسف، عانى أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة وإقليماً من انعدام أمن غذائي حاد في 2024، بسبب بشكل رئيسي الأحداث الجوية المتطرفة. لمساعدة في مواجهة هذا التحدي، تبني الإمارات شبكة ذكاء اصطناعي لدعم المزارعين في المناطق المتضررة من المناخ.

تبني أبوظبي البنية التحتية بنفسها — تدريب باحثي الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج مفتوحة المصدر، واستضافة مراكز تعاونية، وإنشاء شبكات نشر ميدانية. وصلت الشبكة بالفعل إلى 38 مليون مزارع وتهدف إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد بحلول 2030.

يعالج النهج تحدياً أساسياً: ينتج العالم طعاماً كافياً لإطعام الجميع، لكن ما يصل إلى 720 مليون شخص عانوا الجوع في 2024. المشكلة ليست في الكمية — بل في المعلومات واللوجستيات والتوقيت. عندما لا يستطيع المزارعون التنبؤ بالموسميات أو الصقيع، يزرعون في الوقت الخاطئ ويخسرون الحصاد كاملاً.

ابقوا على اطلاع بالأخبار الأحدث. تابعوا خليج تايمز على قنوات الواتساب.

"الإمارات على دراية تامة بمعنى الأمن الغذائي"، قالت فاطمة الملّا، المتخصصة الكبيرة في الديوان الرئاسي للإمارات، لـ"خليج تايمز". "نحن بلد نواجه ظروفاً جوية قاسية حقاً، نقص المياه، ملوحة التربة العالية. من الصعب جداً علينا إنتاج الطعام. لذا كانت أهميته مناسبة طبيعية."

شكّلت هذه التجربة المعاشة نظام أبوظبي للذكاء الاصطناعي للتنمية الزراعية العالمية، الذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر. تجمع المبادرة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، وجامعة نيويورك في أبوظبي، وai71، ومركز CGIAR للذكاء الاصطناعي — مؤسسات تشمل مجتمعة البحث وتطوير المنتجات والنشر الميداني.

يُظهر النطاق المحقق حتى الآن الجدوى. من خلال AIM for Scale، المموّلة بشكل مشترك من الإمارات ومؤسسة غيتس، سلّمت الهند تنبؤات موسمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الرسائل النصية إلى 38 مليون مزارع في 2025. حشّد البرنامج مليار دولار لتوسيع خدمات التنبؤ الجوي عبر المناطق المتضررة من المناخ.

"لقد وصلنا إلى 38 مليون مزارع"، قالت الملّا. "هدفنا 100 مليون بحلول 2030."

يصبح الهدف ملحاً أمام اتجاهات الأمن الغذائي الحالية. واحد من كل خمسة أشخاص في أفريقيا يواجه الجوع المزمن الآن، مع ارتفاع المستويات عبر القارة باستثناء شرق أفريقيا. يواجه أفغانستان أزمة شديدة مع 11.6 مليون شخص — 25% من السكان — يعانون من صعوبة الوصول إلى طعام كافٍ، مفاقمة بجفاف يحدث الآن كل عامين بدلاً من كل ثلاثة سنوات.

الذكاء الاصطناعي للأمن الغذائي

يعالج نظام الإمارات هذا من خلال أربع مبادرات مترابطة. معهد MBZUAI للزراعة والذكاء الاصطناعي يعمل كمركز استشاري رقمي، يقدّم أدوات وتدريباً للحكومات والمنظمات غير الحكومية الداعمة لـ43 مليون مزارع صغير. مركز CGIAR للذكاء الاصطناعي، المستضاف في أبوظبي من ai71، يستفيد من 50 عاماً من بيانات زراعية من 13 مركز بحث عالمي. AgriLLM، نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مطوّر من ai71، تدرّب على 150,000 وثيقة زراعية لتقديم إرشادات خاصة بالمحاصيل.

يعالج نموذج التسليم عبر الرسائل النصية حواجز الاتصال في المناطق الريفية. "لدى الكثير من المزارعين نوع من الهواتف، سواء ذكية أم لا"، شرحت الملّة. "ما هو رائع في المعلومات التي نقدّمها للمزارعين أنها تُرسل عبر رسائل SMS."

التكنولوجيا وحدها لا تضمن التبني. الملّة، التي عملت مباشرة مع مزارعين في مناطق متضررة من المناخ، شدّدت على بناء الثقة كالتحدي الحاسم. "يحتاجون إلى الشعور بأنهم يمكنهم الثقة بك للاعتماد على المعلومات، لأنه في نهاية اليوم، يتعلق الأمر برزقهم"، قالت. "بالنسبة لهم، إذا حصلوا على معلومات خاطئة، يخسرون الكثير من المال."

يجعل السياق العالمي هذا العمل ملحاً بشكل متزايد. رغم التقدم الطفيف، لم تحظَ التغييرات النظامية اللازمة لإدارة المخاطر في تقاطع الطعام والمناخ والأمن الوطني بسحب كبير. زاد الإنفاق العالمي على الزراعة في 2024، لكن نسبياً فقط — بقي الحصة المئوية راكدة عند 2.3% من الإنفاق الكلي.

"الإمارات مُجْمِع رائع حيث لدينا القدرة على جمع الدول والناس معاً"، قالت الملّة. "لدينا مصداقية كبيرة وثقة كبيرة بنا. هذا بحد ذاته هائل عندما تعمل مع المجتمع الدولي."

تبني الشراكة على مبادرات الصحة السابقة بين الإمارات ومؤسسة غيتس، بما في ذلك جهود استئصال شلل الأطفال. "هناك مصداقية وثقة وخبرة هناك"، أضافت الملّة. "والآن نريد توسيع ذلك إلى الزراعة والطعام أيضاً."

بناء القدرات

أطلقت جامعتي محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي MBZUAI وشيكاغو برنامج تدريب التنبؤ الجوي بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مدرّبين مسؤولين من بنغلاديش وتشيلي وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا، مع خطط للتوسع إلى 25 دولة بحلول 2027. يهدف نهج بناء القدرات إلى إنشاء أنظمة محلية مستدامة بدلاً من علاقات تبعية.

يبقى الإهدار الدافع للعمل صارخاً. "ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة يأتي من أنظمة الطعام، وثلث كل الطعام المنتج يُهْدَر فعلياً"، لاحظت الملّة. "لكن لا يزال هناك أكثر من 700 مليون شخص يذهبون جوعى ليلاً. بالنسبة لي، هذا يعني أن هناك مشكلة، ليست في الكمية، بل في الكفاءة."

النجاح، وفقاً للملّا، يعني تحويل أبوظبي إلى "مكان يمكنكِ فيه تسخير قوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول للمزارعين" والوصول إلى "ليس آلاف المزارعين فقط، بل مئات الملايين من المزارعين" الذين يمكنهم اتخاذ قرارات أفضل بناءً على معلومات متاحة.