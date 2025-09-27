منع فرع "HDFC" بدبي من استقطاب عملاء جدد

منعت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) فرع بنك HDFC Bank في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) من استقطاب عملاء جدد، وذلك بعد مخاوف تنظيمية أُثيرت في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت السلطة في بيان لـ"خليج تايمز" يوم السبت: " أنه تم إصدار إشعار بالقرار يقيد فرع بنك HDFC Bank Limited في مركز دبي المالي العالمي من استقطاب عملاء جدد، وذلك بتاريخ 25 سبتمبر 2025".

وأصبح التوجيه، المطبّق اعتبارًا من 26 سبتمبر، يحظر على الفرع الترويج أو استقطاب أو التعامل مع أي عملاء جدد لم ينهوا عملية الانضمام قبل 25 سبتمبر. ويسري القيد على أنشطة تشمل تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب القروض، وتقديم الاستشارات الائتمانية، وتنظيم خدمات الحفظ.

وسيواصل العملاء الحاليون تلقي الخدمات، كما سيُسمح لأولئك الذين عُرضت عليهم منتجات قبل صدور الإشعار بإتمام عملية الانضمام. وسيظل القيد ساريًا إلى أن يتم تعديله أو إلغاؤه بشكل صريح من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وفي 27 يونيو، كانت "خليج تايمز" قد أفادت أن بنك HDFC، وهو أكبر بنك في القطاع الخاص بالهند، قد خضع لرقابة السلطة إثر اتهامات ببيع سندات عالية المخاطر من فئة Credit Suisse Additional Tier-1 (AT1 لمستثمرين أفراد في الإمارات، متجاوزًا معايير حماية المستثمرين.

وزعم عدد من المستثمرين أن سجلات "اعرف عميلك" (KYC) قد تم التلاعب بها لتصنيفهم كـ"عملاء محترفين"، وهو شرط ضروري لمثل هذه المنتجات عالية المخاطر. وقال البعض إن صافي ثروتهم قد تم تضخيمه على المستندات دون علمهم.