منع المدربين الشخصيين في أبراج بحيرات جميرا والسكان يعبرون عن استيائهم

وذكرت شركة إدارة جمعية الملاك أن الحظر يتماشى مع قواعد المجتمع وتوجيهات المطور الرئيسي، (مركز دبي للسلع المتعددة) DMCC. وقالت مديرة الجمعية، مشيرة إلى رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 28 فبراير من(مركز دبي للسلع المتعددة) DMCC التي حظرت وجود مدربين شخصيين في المناطق المشتركة: "كان علينا أن نفعل هذا لأن الوضع كان يخرج عن السيطرة". وأوضحت في محادثة هاتفية مع صحيفة خليج تايمز: "لن يقبل السكان بالرفض".

ومع ذلك، نفى مركز دبي للسلع المتعددة بشكل قاطع إصدار أي توجيه بمنع المدربين من الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة التابعين للمبنى.