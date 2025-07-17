منصور بن زايد يشارك السكان متعة الرياضة في صيف أبوظبي

لطالما حظيت العائلة الحاكمة في دولة الإمارات بإعجاب الجميع لروحها القريبة من الناس واهتمامها الدائم بالتواصل مع المجتمع. سواء من خلال الظهور العلني، أو المشاركة في الفعاليات الرياضية، أو المبادرات الثقافية، اعتاد قادة الدولة على التواجد بين المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وفعّال.
برز ذلك مؤخراً عندما شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء، سكاناً ورياضيين في مباراة كرة طائرة، كما ظهر في فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء.
وقد التقى سموه منظمي فعالية "أبوظبي للصيف الرياضي" وقام بجولة في عدد من المرافق الرئيسية، حيث اطلع على البرامج والفعاليات المقدمة خلال الحدث.
شاهد الفيديو له وهو يلعب الكرة أدناه:
يُعرف قادة الإمارات الحاليون بشغفهم الكبير بالرياضة، حيث يشارك العديد من الشخصيات العليا في الدولة بنشاط في مختلف الألعاب الرياضية ويدعمونها ويحققون فيها نجاحات بارزة.
فعلى سبيل المثال، يُعد سموالشيخ منصور بن زايد آل نهيان شخصية بارزة في عالم كرة القدم العالمية بفضل ملكيته لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وفي عام 2023، ظهر علنياً في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، حيث شوهد في المنصة الخاصة مرتدياً وشاح مانشستر سيتي بفخر.
أما الشيخ سمو خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، فهو شغوف برياضات القتال، ويمارس الجوجيتسو بشكل منتظم. كما لعب دوراً محورياً في عقد شراكة طويلة الأمد بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، ما مهد الطريق لتنظيم أولى مباريات الـNBA في منطقة الخليج.
وفي دبي، يحرص سمو ولي عهدها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشجيع مختلف الرياضات من خلال مشاركاته الشخصية، حيث ينشر مقاطع فيديو باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومؤخراً، شارك متابعيه بلقطات له وهو يمتطي الخيل في الريف الإنجليزي.