منصور بن زايد يشارك السكان متعة الرياضة في صيف أبوظبي

لطالما حظيت العائلة الحاكمة في دولة الإمارات بإعجاب الجميع لروحها القريبة من الناس واهتمامها الدائم بالتواصل مع المجتمع. سواء من خلال الظهور العلني، أو المشاركة في الفعاليات الرياضية، أو المبادرات الثقافية، اعتاد قادة الدولة على التواجد بين المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وفعّال.

برز ذلك مؤخراً عندما شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء، سكاناً ورياضيين في مباراة كرة طائرة، كما ظهر في فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء.

وقد التقى سموه منظمي فعالية "أبوظبي للصيف الرياضي" وقام بجولة في عدد من المرافق الرئيسية، حيث اطلع على البرامج والفعاليات المقدمة خلال الحدث.