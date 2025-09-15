منصور بن زايد يترأس وفد الإمارات في القمة العربية الإسلامية الطارئة بقطر

وصل سموالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى العاصمة القطرية الدوحة ليترأس وفد الإمارات إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد اليوم الاثنين (15 سبتمبر).
وتأتي الاجتماعات الطارئة بعد أيام من الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة على حماس في قطر والتي أثارت غضبا واسع النطاق في المنطقة.
وتهدف القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي دعت إليها قطر، إلى ممارسة الضغط على إسرائيل وسط دعوات متزايدة لإنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وحذرت مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس من أن "العدوان الإسرائيلي الوحشي" يعرض جهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية للخطر.
وأضاف المشروع أن ذلك "يهدد كل ما تم تحقيقه على الطريق نحو إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة والمستقبلية".
وتحاول إسرائيل وداعمها الرئيسي الولايات المتحدة تمديد اتفاقيات إبراهيم التي أقامت علاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020.
وجاء في مسودة البيان أن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي و"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي (في غزة) التي ترتكبها إسرائيل... يقوض احتمالات تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة".
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اجتماع تحضيري عقد نهاية الأسبوع الماضي "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة وأن يعاقب إسرائيل على كل الجرائم التي ارتكبتها".
إلى جانب مصر والولايات المتحدة، قادت قطر جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس في الحرب في غزة.
