منصة وطنية موحدة لتراخيص المهن الصحية في الإمارات
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الإمارات تستعد لإطلاق منصة وطنية موحدة لإصدار التراخيص للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وستتيح عملية الترخيص المبسطة هذه للمهنيين الطبيين العمل في أي مكان في مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة في الدولة.
وقال الدكتور علاء منصور يحيى، مدير إدارة التراخيص والاعتماد بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "يعد هذا مشروعاً وطنياً في قطاع الصحة، يجمع جهود الجهات الصحية في مختلف أنحاء الإمارات في منصة واحدة. وفي الوقت الحالي، تقوم كل جهة بترخيص المهنيين الصحيين بناءً على متطلباتها الخاصة. ومن خلال النظام الجديد، نهدف إلى توحيد هذه العمليات وتقليل المتطلبات المتكررة وتوحيد الإجراءات".
ورغم عدم الإعلان عن الموعد المحدد لإطلاق المنصة، أكد يحيى أنه سيتم إطلاقها قريباً، مشيراً إلى أنهم يعملون مع الجهات الصحية، والمبادرة في مراحلها النهائية وسيتم تنفيذها قريباً.
وأشار يحيى إلى أن المنصة الموحدة ستعمل على تقليص الوقت والجهد المطلوبين من قبل المهنيين الصحيين للحصول على تراخيصهم بشكل كبير، مضيفة أن ذلك سيتيح للمهنيين ممارسة المهنة بسهولة في المستشفيات العامة والخاصة في دولة الإمارات، مما يسهل عملية الانتقال السلس ويحسن الكفاءة في قطاع الرعاية الصحية.
وتستهدف المنصة الوطنية لتوحيد تراخيص المهن الصحية أصحاب المصلحة في قطاع الصحة، بما في ذلك أصحاب المنشآت والأطباء والممرضين والصيادلة والمتخصصين الطبيين المساعدين والموظفين الفنيين. ومن المتوقع أن تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الترخيص من خلال توحيد إجراءات الترخيص وتقليل العمليات المتكررة.
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