منصة وطنية موحدة لتراخيص المهن الصحية في الإمارات

وقال الدكتور علاء منصور يحيى، مدير إدارة التراخيص والاعتماد بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "يعد هذا مشروعاً وطنياً في قطاع الصحة، يجمع جهود الجهات الصحية في مختلف أنحاء الإمارات في منصة واحدة. وفي الوقت الحالي، تقوم كل جهة بترخيص المهنيين الصحيين بناءً على متطلباتها الخاصة. ومن خلال النظام الجديد، نهدف إلى توحيد هذه العمليات وتقليل المتطلبات المتكررة وتوحيد الإجراءات".