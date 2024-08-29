منصة للشكاوى ومراقبة أنشطة التسويق عبر الهاتف

وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أكدت وزارة الاقتصاد أنها راجعت الالتزامات المنصوص عليها في القرار رقم 56 لعام 2024 للشركات المرخصة في البلاد عند إجراء المكالمات التسويقية، بما في ذلك "عدم الاتصال بالمستهلكين المسجلة أرقامهم في سجل عدم الاتصال".