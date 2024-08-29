منصة للشكاوى ومراقبة أنشطة التسويق عبر الهاتف
سيتم قريباً إطلاق منصة جديدة للجمهور، بما في ذلك المستثمرين وأفراد المجتمع، لتقديم الشكاوى ضد المسوقين عبر الهاتف الذين ينتهكون القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 أغسطس.
وستكون هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولة عن إنشاء هذه المنصة، فضلاً عن الإشراف على المكالمات الترويجية التي تقوم بها الشركات المرخصة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة ستراقب أيضاً أنشطة الشركات التي تقدم خدمات تسويقية نيابةً عن الجهات المرخصة، لضمان امتثالها للقوانين المحلية.
ووضعت الحكومة الإماراتية قوانين جديدة للمسوقين عبر الهاتف في يونيو 2024، والتي تشمل قيوداً مثل:
الاتصال بالعملاء فقط من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً.
عدم إعادة الاتصال بالأشخاص في اليوم نفسه إذا رفضوا الخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى.
الامتناع عن استخدام أي تدابير أو أساليب من قبل المسوقين عبر الهاتف لإقناع العملاء بشراء المنتجات أو الخدمات.
ستُفرض عقوبات مالية تتراوح بين 5,000 درهم و150,000 درهم على المسوقين عبر الهاتف وشركات التسويق في حال خرق القوانين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركات التسويق عبر الهاتف الحصول على موافقة مسبقة لممارسة أنشطتها، وسيتعرضون لغرامة قدرها 75,000 درهم على المخالفة الأولى، و100,000 درهم على المخالفة الثانية، و150,000 درهم على ارتكاب نفس المخالفة للمرة الثالثة.
كما سيتم فرض غرامات تتراوح بين 10,000 درهم و50,000 درهم على الشركات التي تفشل في تقديم تدريب شامل للمسوقين حول قواعد السلوك.
التسجيل في سجل عدم الاتصال
قال مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الوزارة ستستخدم سجل عدم الاتصال "DNCR" لضمان عدم تلقي المقيمين المسجلين في الخدمة مكالمات تسويقية هاتفية. يُعتبر سجل عدم الاتصال دليلاً لأرقام هواتف المستهلكين الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات تسويقية هاتفية.
جاء هذا الإعلان بعد دخول اللوائح الجديدة للتسويق عبر الهاتف في الإمارات حيز التنفيذ في 27 أغسطس.
وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أكدت وزارة الاقتصاد أنها راجعت الالتزامات المنصوص عليها في القرار رقم 56 لعام 2024 للشركات المرخصة في البلاد عند إجراء المكالمات التسويقية، بما في ذلك "عدم الاتصال بالمستهلكين المسجلة أرقامهم في سجل عدم الاتصال".
وستعمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التي أطلقت سجل عدم الاتصال، بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتحديد المبادئ التوجيهية والآليات ومشاركة البيانات وتعزيز الوعي العام، فضلاً عن الإشراف على الأفراد وتنظيمهم.
وقال محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: "تم إصدار قرارات مجلس الوزراء لوضع حدود وتنظيمات واضحة للشركات التي تعمل في مجال التسويق عبر الهاتف. في الهيئة، أطلقنا مبادرة ‘سجل عدم الاتصال’ التي تم تقديمها باسم "DNCR"، والتي تمنح المتلقين الحق في إلغاء تلقي المكالمات التسويقية من قطاعات معينة أو من جميع القطاعات."
تشترط قوانين الإمارات توفير تدريب شامل لمسوقي الشركات حول الأخلاقيات المهنية عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلكين، بما في ذلك المبادئ الأساسية لاستخدام "سجل عدم الاتصال".