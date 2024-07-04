منصة رقمية تتيح لسكان دبي تسمية شوارع المدينة
تم إطلاق منصة جديدة من شأنها أن تساعد السكان على اقتراح أسماء للطرق والشوارع في جميع أنحاء دبي، تتم إدارة مقترح تسمية الشوارع من قبل لجنة تسمية الطرق في دبي (DRNC) تحت إشراف بلدية دبي.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين المشاركة المجتمعية في تقديم مقترحات تسمية الطرق والشوارع في الإمارة. ويهدف إلى إحياء الأسماء التراثية وإبراز الهوية الوطنية والخصائص الاجتماعية والثقافية التي تعكس تاريخ الإمارة وتراثها وقيمها وثرواتها الاجتماعية والثقافية، وتتوافق مع تطورها وتوجهاتها المستقبلية.
وأوضح داود الهاجري، مدير عام ببلدية دبي: "تعمل المنصة الجديدة بمثابة نظام رقمي، يسمح للجمهور باقتراح أسماء الشوارع والطرق في جميع أنحاء دبي. وتضع في الاعتبار أسلوباً شاملاً ومعايير محددة تعكس هويتنا والعلاقة المتبادلة بين ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها".
ويمكن للعامة المساهمة من خلال اقتراح أسماء للطرق والشوارع من خلال رابط المنصة: https://roadsnaming.ae
أكملت اللجنة تسمية الطرق في منطقة الخوانيج 2 في مرحلة تجريبية، والتي تضمنت أسماء مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل شارع الغاف، كما تم استخدام أسماء أشجار أخرى للشوارع مثل السدر والريحان والفاغي والسمر وشريش.
وتتيح عملية التسمية للأشخاص ربط الصورة الذهنية للمكان بأسمائه وعلاماته وتفاصيل موقعه. ومع هذا النهج الجديد، ستتمتع أسماء الشوارع بطابع فريد ومتميز، ممّا يسهل الوصول إلى الوجهات بسهولة باستخدام نظام العنونة الجديد.
طريقة تسمية الطرق
لقد توصلت لجنة تسمية الطرق في دبي (DRNC) إلى طريقة لاقتراح أسماء للطرق بناءً على تصنيفات محددة لكل منطقة. وتشمل هذه الأسماء المرتبطة بالتصميم والعمارة العربية والإسلامية، إلى جانب تلك المرتبطة بالفن والثقافة والعروض الشعرية العربية.
كما سيغطي أسماء الظواهر الطبيعية والنباتات المحلية والأشجار والزهور والنباتات البحرية والبرية، إلى جانب أسماء الطيور البرية والبحرية. بالإضافة إلى ذلك، سيغطي أيضاً الأسماء المتعلقة بالاستدامة البيئية والسفن والأدوات البحرية وصيد الأسماك والرياح والأمطار.
وستشمل التصنيفات أسماء الساحات والحصون والقلاع القديمة والمواقع الأثرية والمجوهرات المحلية والقديمة، وأسماء وأوصاف الخيول والإبل العربية. كما سيتضمن أسماء أنواع النخيل والتمور، وأسماء المهن الفلاحية والزراعية، وكذلك المستوحاة من المهن الصناعية والحرفية وأدواتها، وأسماء الأحجار الكريمة، والأسماء المتعلقة بالاختراعات والتقنية الحديثة.
وقد تأسست لجنة تسمية طرق دبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021 برئاسة المدير العام ببلدية دبي. وتضم اللجنة المدير العام لهيئة الثقافة والفنون بدبي والمدير التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، وأربعة ممثلين من ذوي الخبرة والتجربة عن مواطني دبي - السيد عبد الله ثاني المطروشي، السيد حميد سلطان المطووعي، والسيد جمعة بن ثالث، والسيد رشاد بوخش.
وتضع اللجنة في الاعتبار أسلوباً شاملاً ومعايير محددة تعكس هويتنا والعلاقة المتبادلة بين ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.