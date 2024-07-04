منصة رقمية تتيح لسكان دبي تسمية شوارع المدينة

وقد تأسست لجنة تسمية طرق دبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021 برئاسة المدير العام ببلدية دبي. وتضم اللجنة المدير العام لهيئة الثقافة والفنون بدبي والمدير التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، وأربعة ممثلين من ذوي الخبرة والتجربة عن مواطني دبي - السيد عبد الله ثاني المطروشي، السيد حميد سلطان المطووعي، والسيد جمعة بن ثالث، والسيد رشاد بوخش.

وتضع اللجنة في الاعتبار أسلوباً شاملاً ومعايير محددة تعكس هويتنا والعلاقة المتبادلة بين ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.