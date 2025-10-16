منصة ذا ويلث سيركل﻿ تطلق حضورها الأول في الشرق الأوسط

تستعد منصة الاستثمار والتعلم العالمية "ذا ويلث سيركل" (The Wealth Circle) لظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط خلال فعالية "إغنايت إد 2025" (IgKnightED’25)، وهي منصة ابتكار تم تطويرها بالتعاون مع صحيفة خليج تايمز.
تجمع فعالية "إغنايت إد" بين الإعلام والإرشاد والوصول إلى الأسواق ضمن منظومة واحدة، حيث تربط بين المؤسسين والمستثمرين وصناع السياسات من خلال فعاليات مخصصة، وقمم، ومجتمعات رقمية. وستجلب شراكتها مع "ذا ويلث سيركل" برامج لتثقيف المستثمرين، وعروضاً مباشرة للصفقات، ودروساً متقدمة تُدمج مباشرة ضمن تجربة الحدث.
ومن المقرر أن تُقام ضمن مظلة قمة "بيت ساميت" (BIT Summit) التي تنظمها "خليج تايمز إيفنتس"، والتي تدخل الآن نسختها الرابعة. وستستضيف الشراكة مستثمرين ومؤسسي شركات ناشئة يركّزون على جاهزية رأس المال ومسارات الاستثمار الموثوقة. وبعد الإطلاق المبدئي لـ "ذا ويلث سيركل" في فعالية "إغنايت إد 2025"، ستقوم المنصة بإطلاق نسختها الكاملة وتطبيقها الأصلي على الهواتف المحمولة.
يأتي توسع المنصة في الشرق الأوسط والهند في ظل النمو السريع الذي تشهده منظومات الشركات الناشئة الإقليمية. ففي الإمارات، تدعم صناديق مثل "صندوق منطقة المستقبل في دبي" و"مركز الأصول الرقمية Hub71+ في أبوظبي" مئات الشركات الناشئة، بينما يحرّك "البرنامج الوطني لتطوير التقنية" و"صندوق جدا لصناديق الاستثمار" في السعودية أحد أسرع أسواق رأس المال الجريء نمواً في العالم. كما تدفع كل من مبادرة "ستارت أب قطر" و"ستارت أب إنديا" في الهند تحولات مماثلة.
وعبر هذه الأسواق، يبرز محور موحّد: فالمؤسسون بحاجة إلى التعليم والتنظيم وقنوات التمويل الموثوقة بقدر حاجتهم إلى التمويل نفسه. وهنا يأتي دور "ذا ويلث سيركل" لسد هذه الفجوة — من خلال ربط التعلم بالاستثمار ضمن منصة واحدة تقوم على الشفافية.
تم إنشاء "ذا ويلث سيركل" لسد فجوة مستمرة في الوصول إلى رأس المال والإرشاد والشبكات الموثوقة. وتربط المنصة بين رواد الأعمال والمستثمرين وشركاء رأس المال عبر منظومة عالمية تقدم تدفقات صفقات مختارة بعناية، ودروساً يقودها المستثمرون، ومنتديات حصرية للتواصل المهني. كما يحصل الأعضاء على إمكانية الوصول إلى أطر عمل وقواعد بيانات يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر لمساعدة المشاريع على التوسع بمسؤولية.
ويقود المنصة نِك أيالا، رائد أعمال ومستشار استثماري مرخّص مقيم في الولايات المتحدة، يتمتع بخبرة تتجاوز 15 عاماً في التكنولوجيا المالية والأسواق الخاصة والخدمات المالية. وقد أسّس أيالا خمس شركات — منها منصة "ساس" للتكنولوجيا المالية وشركة لإدارة الثروات الرقمية — ونجح في بيع أربعٍ منها محققاً عوائد قوية لأصحاب المصلحة. ومن خلال شركته "Align Equity Group"، جمع وأشرف على استثمارات تجاوزت مليار دولار أمريكي في مجالات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والعقارات.