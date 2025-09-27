منصة "داتا وايز" تحوّل البيانات إلى قرارات أعمال دون الحاجة لخبراء مكلفين

"داتا وايز" هو منصة ذكاء اصطناعي مستقلة تقوم بتحويل بيانات الأعمال الخام إلى توصيات قابلة للتنفيذ خلال دقائق، ما يوفر على الشركات في الإمارات آلاف الدولارات من رسوم الاستشارات، بحسب فَرْخاد أكيموف، الحاصل على درجة الماجستير في تعلم الآلة؛ وزانغير إكلسوف، أستاذ مساعد في تعلم الآلة؛ وموناتشيسو نوادايك، مهندس أبحاث.