منصة "داتا وايز" تحوّل البيانات إلى قرارات أعمال دون الحاجة لخبراء مكلفين

طوّر الباحثون في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي نظاماً يمكن أن يساهم في حل مشكلة النقص في علماء البيانات، من خلال منح الشركات الصغيرة القوة التحليلية التي تحتاجها دون الحاجة لتعيين خبراء مكلفين.
"داتا وايز" هو منصة ذكاء اصطناعي مستقلة تقوم بتحويل بيانات الأعمال الخام إلى توصيات قابلة للتنفيذ خلال دقائق، ما يوفر على الشركات في الإمارات آلاف الدولارات من رسوم الاستشارات، بحسب فَرْخاد أكيموف، الحاصل على درجة الماجستير في تعلم الآلة؛ وزانغير إكلسوف، أستاذ مساعد في تعلم الآلة؛ وموناتشيسو نوادايك، مهندس أبحاث.
يشكل هذا الإطلاق استجابة لتحدٍ تجاري أساسي. فالطلب على علماء ومحللي البيانات ينمو بسرعة في الإمارات مع سعي الشركات المتزايد لاستخدام البيانات لتحسين عملياتها. غير أن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع تحمل تكاليف توظيف متخصصين بدوام كامل برواتب مرتفعة.
يُذكر أن علم البيانات يعد من بين أكثر عشر مهارات تعاني من نقص في سوق العمل الإماراتي، وفق تقارير كوبر فيتش. وبينما 74 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة واثقة من نمو أعمالها، إلا أن معظمها يفتقر إلى الأدوات التحليلية التي تدعم قرارات التوسع.
قال موناتشيسو نوادايك، مهندس الأبحاث والمشارك في ابتكار منصة "داتا وايز": "المنظمات اليوم غارقة في البيانات، لكننا أردنا بناء نظام يمكّن القادة من اتخاذ القرارات دون انتظار الفرق التقنية". وأضاف: "داتا وايز يساعد أي شخص — وليس فقط علماء البيانات — على اختبار الافتراضات واكتشاف الأنماط واتخاذ القرارات".
يعمل النظام من خلال إتاحة المجال أمام المستخدمين لرفع بيانات أعمالهم مثل سجل المشتريات أو استبيانات العملاء، تحديد الأهداف، ثم تلقي نتائج تحليلية بلغة مبسطة مدعومة بتحليلات معقدة. وعلى عكس الأدوات الحالية التي تتطلب خبرة تقنية، فإن "داتا وايز" يتولى الإدارة الكاملة لعملية التحليل تلقائياً.
أوضح أكيموف، وهو المؤسس الرئيسي للمشروع الناشئ: "الغرض الأساسي هو محاكاة عمل عالم البيانات في الواقع. علماء البيانات غالباً ما يتسلمون تراكماً من الأرقام أو النصوص أو الصور ويُطلب منهم فهم ما يجري وما يجب فعله. منصتنا تعكس نفس هذه العملية".
يستخدم النظام عدة وكلاء من الذكاء الاصطناعي يعملون بالتوازي لتوليد افتراضات حول أنماط الأعمال، اختبارها من حيث الدقة، وعرض أكثر النتائج موثوقية فقط. هذه العملية تلغي الأسابيع التي تحتاجها المشاريع التقليدية لتحليل البيانات.
من أجل إثبات فعاليته، اختبر الفريق "داتا وايز" أمام خبراء من الصف الأول على منصة كاغل، وهي منصة رائدة للمنافسات في علم البيانات. وعبر مجموعات بيانات تشمل سلوك العملاء ومخاطر الصحة واستراتيجيات التسعير، تفوق النظام على الحلول التي بناها الخبراء.
قال إكلسوف، أستاذ مساعد مشارك في ابتكار المنصة: "المشكلة الجوهرية في معظم المنصات — حتى الكبيرة منها مثل تبلو — أنها تصمم سير العمل لصالح علماء البيانات، لا صناع القرار. نحن بنينا داتا وايز ليتمكن مالك المشروع، وليس فقط الخبير التقني، من الوصول إلى 'لماذا' وراء البيانات".
يأتي هذا الإنجاز فيما يُتوقع أن يصل حجم سوق تحليلات البيانات العالمي إلى 256.6 مليار دولار بحلول عام 2029، بينما تواجه الولايات المتحدة عجزاً بأكثر من 250 ألف عالم بيانات، مع توقع أن يفوق الطلب العرض بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2026.
بالنسبة للشركات الإماراتية، يمثل ذلك فرصة لتقليل التكاليف. ففي حين يكلف توظيف عالم بيانات ما يقارب 300 ألف درهم سنوياً، يمكن أن يوفر "داتا وايز" قدرات تحليلية مماثلة بجزء بسيط من هذا الاستثمار.
تعد المنصة ذات قيمة خاصة لقطاعات التجزئة والرعاية الصحية والصناعة. حيث يمكن لمالكي المشاريع الآن توقع معدلات فقدان العملاء، تحسين إدارة المخزون، أو تحديد فرص لتقليل التكاليف دون الحاجة لفِرَق تقنية.
قال أكيموف: "نحن نرى أن داتا وايز قادر على فتح آفاق جديدة أمام صناع القرار في كل قطاع — سواء في توقع إعادة دخول المرضى للمستشفى، أو تحسين ميزانيات التسويق، أو تقليل تكاليف المخزون في الصناعات التحويلية".
النظام متاح حالياً كنسخة تجريبية عملية عبر خدمات أمازون السحابية. ويعمل الفريق على تطوير النسخة القادمة عبر مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مع خطط لطرحه تجارياً.
وقال نوادايك: "نحن نؤمن أن علم البيانات ينتقل الآن من لوحات المعلومات الثابتة إلى الحوارات الديناميكية. يمكن لقادة الأعمال الآن التفاعل مباشرة مع بياناتهم والثقة في النتائج التي يحصلون عليها".