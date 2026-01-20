"منصة المحامين" الجديدة في شرطة دبي تنهي عصر المعاملات الورقية

أكد سعادة اللواء صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن المشروع يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي الخدمة، والتمكين، والرؤية، بما يتماشى مع التوجه المؤسسي نحو التحول الذكي الكامل. وأوضح أن التطوير لا يقتصر على تحسين الواجهات البرمجية، بل يمثل تحولاً نوعياً يقدم تجربة رقمية متكاملة مدعومة بمستشار ذكي، مما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وابتكار، داعياً الجمهور لاستكشاف هذه التجربة التي تبني مستقبلاً ذكياً يخدم المجتمع بكافة فئاته.