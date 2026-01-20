"منصة المحامين" الجديدة في شرطة دبي تنهي عصر المعاملات الورقية

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مرحلة جديدة من التحول الرقمي الشامل، تجسدت في تدشين موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي المطورين، إلى جانب إطلاق منصة رقمية متكاملة مخصصة للمحامين. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ليعكس نهج القوة في تبني الريادة والاستباقية، وتعزيز جودة حياة المجتمع من خلال منظومة رقمية موحدة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتستند إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
رؤية استراتيجية لتحقيق الريادة الرقمية
أكد سعادة اللواء صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن المشروع يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي الخدمة، والتمكين، والرؤية، بما يتماشى مع التوجه المؤسسي نحو التحول الذكي الكامل. وأوضح أن التطوير لا يقتصر على تحسين الواجهات البرمجية، بل يمثل تحولاً نوعياً يقدم تجربة رقمية متكاملة مدعومة بمستشار ذكي، مما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وابتكار، داعياً الجمهور لاستكشاف هذه التجربة التي تبني مستقبلاً ذكياً يخدم المجتمع بكافة فئاته.
منصة المحامين.. كفاءة قانونية على مدار الساعة
وفي تفاصيل المنصة الجديدة الموجهة لقطاع القانون، أعلن العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، عن توفير منصة رقمية تتيح للمحامين ومكاتب المحاماة إنجاز معاملاتهم وتقديم الطلبات وإرفاق المستندات ومتابعة حالة القضايا إلكترونياً على مدار الساعة.
وأشار السويدي إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من القيادة العليا لتقليص الحاجة لمراجعة مراكز الشرطة، مع التزام تام بالرد على كافة الاستفسارات خلال 24 ساعة، مؤكداً أن المنصة طُورت بالتشاور مع خبراء القانون لضمان مرونة وسلاسة الإجراءات عبر الدخول بالهوية الرقمية.
فلسفة "المتعامل أولاً" وتصفير البيروقراطية
من جانبه، أوضح سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن المنظومة الجديدة صُممت بناءً على "صوت المتعامل" وتحليل البيانات لتبسيط الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشفافية. وتبرز في قلب هذه التجربة "بوابة الخدمات وملف المتعامل 360"، التي تمنح المستخدم لوحة معلومات موحدة لتتبع البلاغات والطلبات والشكاوى مع إشعارات استباقية.
وشدد الرزوقي على أن الهدف الأسمى هو تحقيق مستهدفات "تصفير البيروقراطية" من خلال ربط الخدمات والبيانات في رحلة رقمية موحدة تزيد من ثقة المجتمع.
من "آمنة" إلى (AIX).. ذكاء اصطناعي يتحدث بجميع اللغات
وفي سياق التحديثات التقنية، كشفت حصة مراد البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، عن ترقية المساعد الذكي السابق "آمنة" إلى النظام الجديد "المستشار الذكي (AIX)"، الذي يدعم جميع اللغات ويوفر محادثات فورية لإتمام المعاملات. كما تم استحداث "باقة المحامين" التي تضم سبع خدمات رئيسية، وتدشين ميزات استثنائية مثل دفع مبالغ التعاميم المالية للمسافرين فوراً، وتوفير خدمات متخصصة لأصحاب الهمم والمرأة والطفل، مع خطط مستقبلية لإدراج ميزة الاتصال المرئي لتعزيز التواصل المباشر.
إشادة حقوقية بالتحول النوعي
وعلى صعيد ردود الفعل، أعرب المحامي عبد المنعم بن سويدان عن تقدير القطاع القانوني لهذه المبادرة، واصفاً إياها بالنقلة النوعية التي تختصر الوقت والجهد. وأكد أن المنصة عالجت تحديات الحضور الشخصي والارتباط بمواعيد المحاكم، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل القانوني في إمارة دبي، مشيداً بدور شرطة دبي كجهة سبّاقة دائماً في إطلاق المبادرات التي تخدم القطاعين الفردي والمؤسسي.
7 خدمات رقمية
استعرض المؤتمر الصحفي التفاصيل التشغيلية لمنصة المحامين، والتي تقدم حزمة سباعية من الخدمات النوعية المصممة لتمكين الممارسين القانونيين؛ وفي مقدمتها خدمة "ربط الوكالات" التي تسمح للمحامي بربط وكالته القانونية بالبلاغات رسمياً، وخدمة "توقيع الوكالات الإلكترونية" التي تتيح الحصول على توقيعات الموكلين رقمياً بأعلى معايير الأمان. كما شملت المنصة خدمة "كف البحث" لتسريع إجراءات رفع التعاميم عن الأفراد واللوحات فور تسوية الأوضاع القانونية، وخدمة "فتح شكاوى جنائية" التي تمنح المحامي صلاحية تقديم البلاغات نيابة عن موكله بعد التحقق الرقمي من الهوية والوكالة.
وتمتد ميزات المنصة لتشمل الجوانب الإجرائية والإنسانية، عبر خدمة "تصريح زيارة موقوف أو نزيل" التي تتيح الاتصال المرئي مع المتحفظ عليهم، وخدمة إصدار "شهادة لمن يهمه الأمر" المرتبطة بالحالات والمعاملات. وفي خطوة ريادية لتبسيط الإجراءات المالية، توفر المنصة خدمة "الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر"، التي لا تكتفي بكشف الحالة المالية والجهة المُعممة فحسب، بل تتيح للمتعامل أو المحامي ميزة الدفع المباشر لإنهاء المعاملة وإغلاق الملف فوراً عبر القنوات الرقمية.