منصة إنذار مبكر لتنبيه المواطنين من الكوارث عالمياً
أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المسافرين أو المقيمين في الخارج تلقي تنبيهات بشأن الظروف الجوية القاسية من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل منصة جديدة تسمى منصة "الإنذار المبكر للجميع".
وأعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق المنصة في يوم الجمعة، وتهدف إلى مراقبة أحوال الطقس والكوارث الطبيعية وإبلاغ المواطنين عبر الرسائل النصية.
وقال محمد العبري مدير إدارة الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد في مقابلة خاصة مع صحيفة خليج تايمز ، إن المبادرة هي نتيجة شراكة بين المركز الوطني للأرصاد ووزارة الخارجية بهدف رفع مستوى الوعي بين مواطني الدولة في الخارج واتخاذ تدابير استباقية في حالات الكوارث الطبيعية والمناخية لضمان سلامتهم وأمنهم.
وقال العبري: "إنها منصة مصممة لمراقبة جميع الظروف الجوية القاسية والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والطقس القاسي والفيضانات والانفجارات البركانية والجفاف. ويمكّن هذا النظام وزارة الخارجية من اكتشاف هذه الظواهر وتتبعها في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يمكن لوزارة الخارجية تنبيه مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على مستوى العالم بشأن أي ظروف جوية قاسية تحدث في البلدان المختلفة، مثل الفيضانات".
بيانات عالمية شاملة في الوقت الفعلي
وقال المسؤول إن المنصة الجديدة، التي تم تطويرها على مدى عدة أشهر، تقدم بيانات عالمية شاملة في الوقت الفعلي، وهي أقوى قاعدة بيانات لنماذج التنبؤ، ومحرك التنبؤ الأكثر تقدماً، وكلها مدعومة بنتائج التحقق الشاملة.
وأضاف: "توفر المنصة بيانات شاملة، بما في ذلك قراءات من آلاف محطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم، وتتتبع درجات الحرارة، وتقدم توقعات بشأن هطول أمطار غزيرة أو عواصف متوقعة في الأيام العشرة المقبلة. إن الأمر لا يتعلق فقط بالمراقبة؛ بل إنه يعمل أيضاً كنظام إنذار مبكر، مما يساعد في التنبؤ بما ينتظرنا."
كيفية العمل؟
تم تطوير منصة "الإنذار المبكر للجميع" مع التركيز بشكل واضح على إعلام الناس بكيفية التصرف ولماذا يجب عليهم التصرف لإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر.
وأوضح العبري أن وزارة الخارجية تتابع التنبيهات من غرفة العمليات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه في حال ظهور تنبيه بشأن الطقس، فسيتم عرضه تلقائياً على شاشاتهم.
وأوضح: "على سبيل المثال، إذا كانت هناك تحذيرات من الفيضانات في دولة معينة، يمكن للخبراء النقر عليها للوصول إلى جميع التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك شدة الفيضانات وتاريخها وتوقيتها. ثم ترسل وزارة الخارجية رسائل إلى السكان، لإعلامهم بالوضع. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تعليمات تنصحهم بتوخي الحذر أو اتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذا من شأنه أن يدعم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المسافرين أو المقيمين في الخارج، بما في ذلك السياح والطلاب والمواطنين العاملين في الخارج. إن هذه الخدمة متاحة بالفعل داخل الدولة".
أسباب إطلاق المنصة
لقد تعرض السكان في جميع أنحاء العالم إلى الدمار بسبب الكوارث الطبيعية المختلفة، بدءاً من حرائق الغابات المستعرة والعواصف غير المسبوقة وحتى الفيضانات المدمرة.
وحذر الخبراء على مستوى العالم مراراً وتكراراً من أنه مع تصاعد أزمة المناخ، قد يتوقع الناس زيادة شدة وتواتر الطقس المتطرف مثل الفيضانات والحرائق والأعاصير.
وفي هذا الصدد، قال العبري: "بسبب تغير المناخ، شهدنا مؤخراً تقلبات مناخية شديدة، بما في ذلك زيادة وتيرة الزلازل. لذلك، اجتمعنا مع وزارة الخارجية لفهم كيف يمكننا (المركز الوطني للأرصاد الجوية) تنبيه وتحذير المواطنين الإماراتيين المسافرين والمقيمين في الخارج من هذه الكوارث الطبيعية. في البداية، كانت هذه مهمة صعبة لأن مراقبة جميع البلدان في جميع أنحاء العالم ليس بالأمر السهل.
ولمعالجة هذه المشكلة، سعى المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أتمتة العملية أولاً من خلال جمع البيانات على مستوى العالم. "بصفتنا عضواً في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومع كون المركز الوطني للأرصاد الجوية جزءاً من جمعيات الزلازل الدولية الأخرى، فقد جمعنا بيانات واسعة النطاق، ثم قمنا بتطوير منصة بخوارزمية لإنشاء نظام تحذير يتتبع الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن "تطوير هذا النظام استغرق بضعة أشهر وتطلب جهوداً كبيرة، وفي النهاية كانت النتائج مبهرة وحظيت بإشادة كبيرة من وزارة الخارجية".