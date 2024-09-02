منصة إنذار مبكر لتنبيه المواطنين من الكوارث عالمياً

وأوضح: "على سبيل المثال، إذا كانت هناك تحذيرات من الفيضانات في دولة معينة، يمكن للخبراء النقر عليها للوصول إلى جميع التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك شدة الفيضانات وتاريخها وتوقيتها. ثم ترسل وزارة الخارجية رسائل إلى السكان، لإعلامهم بالوضع. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تعليمات تنصحهم بتوخي الحذر أو اتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذا من شأنه أن يدعم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المسافرين أو المقيمين في الخارج، بما في ذلك السياح والطلاب والمواطنين العاملين في الخارج. إن هذه الخدمة متاحة بالفعل داخل الدولة".