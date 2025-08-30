منصة إلكترونية إماراتية لتسجيل المخيمات في غزة لضمان وصول المساعدات

أصبح بإمكان سكان غزة الآن تسجيل أو تحديث مخيماتهم وملاجئهم إلكترونيًا، مما يضمن الحصول على الدعم الإنساني في الوقت المناسب وبشكل منسق.

أطلقت عملية الفارس الشهم 3 مؤخراً بوابة إلكترونية لتسهيل تسجيل المخيمات والملاجئ غير المسجلة سابقًا، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات المعسكرات والملاجئ المسجلة بالفعل.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهود المبذولة لتسجيل وتحديث المخيمات رقمياً على تحسين تنسيق المساعدات، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت نفسه على تعزيز التزامها من خلال المساعدات الإنسانية على الأرض.

وفي 26 أغسطس/آب، واصلت الإمارات دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الـ81 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير" بالتعاون مع الأردن وبمشاركة ألمانيا وإندونيسيا.

وتضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم إعدادها بدعم من المؤسسات والمنظمات الخيرية الإماراتية، لتلبية احتياجات السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

ومع اكتمال عملية الإنزال الجوي، فإن إجمالي المساعدات التي تم توصيلها جوا في إطار هذه العملية قد تجاوز 4076 طنا من المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى، مما يؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.