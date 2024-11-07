منصة"قلب رأس الخيمة"..تفاصيل شاملة عن الحياة والعمل

أطلقت يوم أمس الأربعاء منصة إلكترونية ، لمساعدة المقيمين والزوار في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعيش والعمل في رأس الخيمة.

ويقدم الموقع الإلكتروني، الذي أطلق عليه اسم "قلب رأس الخيمة"، تفاصيل شاملة عن نمط الحياة والسياحة والأعمال في الإمارة، بدءاً من مجتمعاتها المحلية ومؤسساتها التعليمية إلى خيارات الإقامة والتسوق وتناول الطعام والترفيه.