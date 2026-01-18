منصات التواصل ترفع وتيرة الطلب على مواليد 1 يناير في الإمارات

في بداية كل عام، تتصدر أخبار الأطفال الذين يولدون عند دقة منتصف الليل العناوين الرئيسية. بالنسبة للعديد من العائلات، تصبح السنة الجديدة مناسبة أكبر للاحتفال مع ولادة عضو جديد. ولكن، هل تشهد المستشفيات في دولة الإمارات بالفعل طفرة في المواليد في الأول من يناير؟

وفقاً لعدة مستشفيات في جميع أنحاء الدولة، فإن يوم رأس السنة الجديدة يشبه إلى حد كبير أي يوم آخر في أجنحة الولادة، مع تسجيل عدد متواضع فقط من المواليد وعدم وجود زيادة ملحوظة في عمليات التسليم.

في مستشفيات "أستر" (Aster)، وُلد 14 طفلاً في الأول من يناير من هذا العام، وهو رقم لا يمثل زيادة حادة مقارنة بالأيام الأخرى. وقالت سارة إلياس، رئيسة قسم التمريض في مستشفيات وعيادات أستر، إنه قد تحدث أحياناً زيادة طفيفة بسبب عمليات التحريض المخطط لها (Inductions) أو العمليات القيصرية، لكن الأرقام الإجمالية تظل مستقرة. وأضافت: "حوالي 70% من الولادات كانت طبيعية (تلقائية)، بينما كانت 30% منها مخططاً لها".