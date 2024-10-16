منصات التعليم الإلكتروني بدائل بتكلفة معقولة للأسر المقيمة

قالت "ديفيشا مودي"، التي يدرس ابنها في السنة الرابعة في أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات: "قبل عامين، كان ابني يتعلم الشطرنج عبر الإنترنت من خلال أكاديمية معروفة في الهند. كان لديه جلستين في الأسبوع، ولم أدفع سوى 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 20 درهمًا فقط لكل حصة. في المقابل، فإن التسجيل في فصل دراسي في أكاديمية شطرنج جيدة هنا يمكن أن يكلف أكثر من 150 درهمًا لكل جلسة، حيث تستمر كل حصة لمدة 45 دقيقة فقط. علاوة على ذلك، لاحظت تغييرات إيجابية فيه خلال تلك الفترة ".