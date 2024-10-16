منصات التعليم الإلكتروني بدائل بتكلفة معقولة للأسر المقيمة
يتجه العديد من الآباء والأمهات في الإمارات العربية المتحدة إلى المنصات الإلكترونية للقيام بالأنشطة اللامنهجية، مما يسمح لأطفالهم بتعلم الموسيقى أو الرقص أو اللغات أو حتى الرياضة.
وترى الأسر التي تهتم بالميزانية في هذا بديلاً فعالاً من حيث التكلفة، حيث أن الفصول الدراسية الشخصية لمثل هذه الأنشطة في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون باهظة الثمن للغاية، وغالبًا ما تكلف عدة آلاف من الدراهم للطفل في كل فصل دراسي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الآباء أن الفصول الدراسية عبر الإنترنت للأنشطة اللامنهجية توفر للأطفال الحرية للتعلم من أي مكان مناسب، وتوفر المرونة، وتزيل الحاجة إلى إدارة لوجستيات التوصيل والاستلام من مراكز التعلم المادية.
وقالت نعيمة زكي، وهي مهاجرة أمريكية: "ابني البالغ من العمر 7 سنوات يتلقى دروساً في القرآن الكريم من باكستان، وابنتاي اللتان تبلغان من العمر 11 و12 عاماً تتلقيان دروساً في القرآن الكريم من مصر. اعتدت أن أدفع حوالي 1500 درهم شهريًا مقابل دروس القرآن الكريم وجهاً لوجه لجميع الأطفال الثلاثة، والآن أدفع حوالي نصف هذا المبلغ لجميع الثلاثة، ومن راحة منزلي".
وذكرت أيضًا أن المعلمين المنزليين يتقاضون رسوماَ إضافية مقابل النقل، مما يزيد من التكلفة الإجمالية.
"إن طريقة الدفع سهلة للغاية من خلال التحويل المصرفي، كما أن المواعيد مرنة. وهذا يوفر علينا عناء توصيل الأطفال إلى المدرسة واستلامهم من الفصول الدراسية، وهي مشكلة تواجه الآباء العاملين بشكل خاص."
مدرسين متخصصين ودورات
وقالت "شايانيكا بارواه": "تتعلم ابنتي الفن منذ أكثر من عامين من مدرس مقيم في إندور، وأدفع لها 2000 روبية شهريًا، وهو أقل من 100 درهم. وإذا قمت بتسجيلها في مدرسة للموسيقى، سواء في مدرستها الحالية أو أكاديمية في دبي، فسوف يكلفني ذلك بسهولة حوالي 500 درهم شهريًا أو أكثر. وجدنا أن هذا البديل أكثر تكلفة. أريد أيضًا أن تتلقى بعض التدريب الصوتي في الموسيقى".
وأشار أولياء الأمور إلى أن المنصة الإلكترونية توفر أيضًا إمكانية الوصول إلى معلمين متخصصين من جميع أنحاء العالم، مع مجموعة واسعة من الموارد التي تسمح للأطفال بتعلم أنماط أو تقنيات مختلفة.
وأضافت بارواه: "لقد تعلمت في السابق أحد أشكال الرقص الكلاسيكي الآسامي المسمى "ساتريا نريتيا" عبر الإنترنت، وهو أيضًا بأسعار معقولة جدًا. ويُعتبر هذا النوع من الرقص مصدر فخر لأفراد مجتمعنا، لأنه يعرض أفضل تقنيات الرقص الكلاسيكي الهندي. ومع ذلك، اضطرت إلى التوقف عن تعلمه بعد ستة أشهر بسبب تعارض الجدول الزمني مع ساعات دراستها هنا".
توفر العديد من الفصول الدراسية عبر الإنترنت تعليقات فردية من المتخصصين، مما يساعد الأطفال على صقل مهاراتهم.
بيئة مريحة
وقال كثيرون إن التعلم عبر الإنترنت يساعد الأطفال على أن يصبحوا منضبطين ذاتيًا ويساعد أيضًا في تطوير مهارات إدارة الوقت.
قالت "ديفيشا مودي"، التي يدرس ابنها في السنة الرابعة في أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات: "قبل عامين، كان ابني يتعلم الشطرنج عبر الإنترنت من خلال أكاديمية معروفة في الهند. كان لديه جلستين في الأسبوع، ولم أدفع سوى 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 20 درهمًا فقط لكل حصة. في المقابل، فإن التسجيل في فصل دراسي في أكاديمية شطرنج جيدة هنا يمكن أن يكلف أكثر من 150 درهمًا لكل جلسة، حيث تستمر كل حصة لمدة 45 دقيقة فقط. علاوة على ذلك، لاحظت تغييرات إيجابية فيه خلال تلك الفترة ".
وأشارت مودي إلى أن التعلم من المنزل يمكن أن يوفر في كثير من الأحيان بيئة مريحة، وخاصة للأطفال الأصغر سنا مثل أطفالها، الذين قد يشعرون بالخجل في بعض الأحيان في الفصول الدراسية.
"كانت الأكاديمية عبر الإنترنت احترافية للغاية وتتبع منهجًا منظمًا. ومع ذلك، توقف ابني عن الحضور بعد بضع سنوات. الآن بعد أن أصبح أكبر سنًا، وبعد أن قدم له مدرس الفصل لعبة الشطرنج خلال فترات الراحة، استعاد اهتمامه ويلعب بشكل أفضل من العديد من زملائه في الفصل لأنه تعلمها في وقت سابق. أخطط لإعادة بدء هذه الفصول الدراسية عبر الإنترنت قريبًا. بدلاً من قضاء الوقت على جهاز iPad الخاص به، يُظهر اهتمامًا قويًا بلعب الشطرنج معي أو مع والده خلال وقت فراغه."
الطلاب الدوليون يتلقون دروساً عبر الإنترنت في الإمارات
في المقابل، يفضل العديد من طلاب الجامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يدرسون حالياً في الخارج أخذ الفصول الدراسية عبر الإنترنت من الإمارات، والدفع بالدرهم بدلاً من اليورو.
تفضل "هاستي موتيفاسيل"، التي تدرس الموضة في ميلانو، تعلم اليوغا عبر الإنترنت من مدرب مقيم في الإمارة.
وقالت الطالبة الجامعية التي ولدت ونشأت في دبي: "كان تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الطلابية وبين شيء يبقيني على الأرض ويمدني بالطاقة أمرًا صعبًا في البداية. ثم اكتشفت اليوجا عبر الإنترنت، وكانت بمثابة تغيير كبير. تتناسب اليوجا تمامًا مع جدول أعمالي".
وأضافت المغتربة الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا: "بما أنني أستطيع اختيار الجلسات الصباحية، فيمكنني التدرب قبل بدء يومي الجامعي. كما كان الأمر مريحًا للغاية من الناحية المالية، حيث أدفع بالدرهم. كان توفير تكاليف النقل بمثابة راحة كبيرة، خاصة بالمقارنة بإنفاق اليورو هنا. إنها طريقتي للابتعاد عن فوضى مدرسة الأزياء. إنها تجلب التوازن والتركيز إلى يومي، بينما تسمح لي أيضًا بإدارة التوتر بشكل صحي".