من"رد الفعل" إلى "الوقاية"..القانون الجديد يعيد تشكيل عالم أطفالنا الافتراضي

عندما يفتح الأطفال في الإمارات لعبة، أو يتصفحون مقاطع الفيديو، أو ينضمون إلى تطبيق وسائط اجتماعية، يتوقع القانون الآن أن يتصرف العالم الرقمي من حولهم بشكل مختلف.

قانون جديد لسلامة الأطفال الرقمية يحول التركيز من رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى منعه قبل حدوثه — ويضع المسؤولية على المنصات مع تحديد واضح لما هو متوقع من الآباء فعله.

بالنسبة للعائلات، يثير هذا سؤالين كبيرين: ما هو التزامي القانوني بالضبط؟ وكيف يمكنني تحقيقه بشكل واقعي في الحياة اليومية؟

1. هل يعني هذا القانون أنه يمكن تغريم الآباء أو معاقبتهم بسبب سلوك أطفالهم عبر الإنترنت؟

لا. لا يتم تغريم الآباء أو معاقبتهم بموجب هذا القانون على قرارات التربية اليومية. تنطبق العواقب القانونية على المنصات ومقدمي الخدمات، وليس على العائلات. ومع ذلك، فإن القانون يخلق توقعًا واضحًا: يجب على الآباء ممارسة إشراف معقول على الاستخدام الرقمي لأطفالهم. وهذا يعني البقاء على اطلاع، واستخدام أدوات السلامة المتاحة، وتوجيه الأطفال نحو سلوك أكثر أمانًا عبر الإنترنت — وليس مراقبة كل نقرة أو رسالة.

تشرح سارة جرينستريت، محامية التكنولوجيا وحماية البيانات في أديليشو جودارد، أن القانون يعكس تحولًا أوسع في كيفية حماية الأطفال عبر الإنترنت.

تقول: “يشير هذا القانون الجديد في الإمارات العربية المتحدة إلى التزام واضح من الحكومة بأخذ سلامة الأطفال عبر الإنترنت على محمل الجد. يعكس قانون سلامة الأطفال الرقمية اعترافًا متزايدًا بأن الأطفال يحتاجون إلى نفس مستوى الحماية عبر الإنترنت كما يحتاجونه في الحياة الواقعية.”

2. ما هي الخطوات العملية التي يجب على الآباء اتخاذها لتلبية متطلبات الإشراف القانونية؟

من الناحية العملية، يعني الإشراف المعقول معرفة التطبيقات والألعاب والمنصات التي يستخدمها طفلك، والتأكد من أن هذه التطبيقات مناسبة لعمره، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية الأساسية وإعدادات الخصوصية، والتحدث مع طفلك حول السلامة والسلوك عبر الإنترنت، والإبلاغ عن المحتوى الضار الخطير إذا علمت به. ولا يعني ذلك المراقبة المستمرة، أو قراءة كل رسالة، أو حظر الإنترنت بالكامل.

يؤكد خبراء الأمن أن الإشراف لا يتطلب انتهاك خصوصية الطفل ليكون فعالاً. يسلط سيد عيزاد، باحث أمني رئيسي في Acronis TRU، الضوء على أن الأنظمة يجب أن تحمي الأطفال مع الحد من التعرض غير الضروري للبيانات:

“يجب معالجة البيانات المطلوبة فقط لتوفير ضوابط السلامة، وحيثما أمكن، يجب إخفاء هويتها وتشفيرها والاحتفاظ بها لفترات محدودة. الشفافية تجاه الآباء والأوصياء أمر بالغ الأهمية، وكذلك منحهم تحكمًا واضحًا في الإعدادات.”

3. هل لا يزال من المقبول منح طفلي إمكانية الوصول إلى حسابي الخاص؟

هذا أحد أكبر المخاطر بموجب القانون الجديد. يمكن أن يؤدي مشاركة حسابات البالغين مع الأطفال إلى تجاوز حماية العمر وفلاتر المحتوى وإعدادات الأمان، وقد يُنظر إليه على أنه إخفاق في ممارسة الإشراف المعقول. يجب أن يكون للأطفال دائمًا حساباتهم الخاصة المناسبة لأعمارهم، حتى لو كان ذلك يعني إعدادها معًا.

بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، يجب أن تظل بعض المنصات تحت الرقابة الأبوية المباشرة. يشرح برامود كادافيل بوشكاران، الرئيس التنفيذي لشركة Techbee IT & Designs، السبب.

يقول: “يجب الوصول إلى منصات المراسلة مثل واتساب فقط من خلال جهاز الوالدين، خاصة للأطفال الأصغر سنًا. وهذا يسمح للوالدين بالتحكم في جهات الاتصال، ومنع التواصل مع الأفراد غير المعروفين، وتوجيه الأطفال بشأن التفاعلات الآمنة عبر الإنترنت.”

4. ما نوع المحتوى عبر الإنترنت الذي يعتبر الآن “ضارًا”؟

لم يعد الضرر يقتصر على المواد الصريحة أو غير القانونية. يعرّف القانون المحتوى الضار على نطاق واسع — أي شيء يؤثر سلبًا على الرفاهية الأخلاقية أو النفسية أو الاجتماعية للطفل. يمكن أن يشمل ذلك المحتوى الذي يروج لمعايير الجسم غير الصحية، ويشجع على الاستخدام المفرط للشاشات، ويضغط بشكل خفي على الأطفال لمشاركة المعلومات الشخصية، أو يطبع السلوكيات الخطرة. الأهم من ذلك، يعتمد الضرر على العمر. فما قد يكون مقبولاً لطفل يبلغ من العمر 17 عامًا قد يكون غير مناسب لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام.

كما يوضح غرينستريت، يستهدف القانون أيضًا السلوكيات الضارة، وليس المحتوى فقط.

“أحد الأهداف الرئيسية للقانون هو تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الرقمي الضار، بالإضافة إلى السلوكيات الضارة عبر الإنترنت مثل التحرش أو الاستدراج أو الاستغلال. ومن المتوقع أن تتخذ المنصات خطوات استباقية لتحديد المحتوى غير المناسب وتصفيته، وتوفير أدوات إبلاغ واضحة ومتاحة.”

5. ما التغييرات التي سيلاحظها طفلي فعليًا عبر الإنترنت؟

قد لا يلاحظ الأطفال تحولًا دراماتيكيًا واحدًا، ولكن يجب أن يشعروا بتجربة أكثر أمانًا باستمرار. يجب أن تظهر مقاطع الفيديو الصريحة أو المزعجة بشكل أقل تكرارًا، ويجب أن تكون فلاتر المحتوى العنيف أو المخصص للبالغين أقوى، وقد يتم تقييد الاتصال بالبالغين غير المعروفين، ويجب أن تكون إعدادات الخصوصية افتراضيًا على خيارات أكثر أمانًا. سيظل المراهقون قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب، ولكن بحدود أمان مدمجة بدلاً من الوصول غير المقيد.

خلف الكواليس، ستتعامل المنصات أيضًا مع بيانات الأطفال بشكل مختلف. كما يضيف غرينستريت،

“حماية البيانات الشخصية للأطفال هي محور اهتمام آخر. يفرض القانون قيودًا صارمة على جمع واستخدام البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال دون سن 13 عامًا، بما في ذلك القيود على الإعلانات المستهدفة.”

6. ما الذي يطلبه القانون حقًا من الآباء أن يفعلوه بشكل مختلف؟

التحول الأكبر هو إدراك أن الوصول الرقمي ليس قرارًا لمرة واحدة - بل هو مسؤولية مستمرة. فبدلاً من السؤال، “هل هذا التطبيق مسموح به؟” مرة واحدة، يُشجع الآباء على مراجعة الإعدادات بانتظام، وإعادة النظر في مدى ملاءمة العمر مع نمو الأطفال، وتعديل حدود وقت الشاشة، والبقاء على اطلاع بما يراه أطفالهم ويفعلونه عبر الإنترنت.

يشعر العديد من الآباء بالقلق من أن هذا يبدو مرهقًا من الناحية الفنية، لكن الخبراء يؤكدون أن معظم الأدوات موجودة بالفعل.

يقول موري هابر، كبير مستشاري الأمن في BeyondTrust:

“يمتلك الآباء عددًا لا يحصى من الأدوات للمساعدة في الامتثال للقوانين الجديدة - أدوات الرقابة الأبوية لنظام التشغيل، وتصفية المحتوى المستندة إلى المتصفح، وحلول مكافحة الفيروسات، وحتى فلاتر على مستوى جهاز التوجيه. إن المراجعة المنتظمة للتطبيقات المثبتة، وتحديد حدود وقت الشاشة، والمشاركة في حوار مفتوح حول المخاطر عبر الإنترنت يعزز السلامة الرقمية بشكل أكبر.”

7. كيف يمكن للآباء الإشراف بفعالية دون أن يصبحوا شرطة رقمية؟

يعمل الإشراف بشكل أفضل عندما يكون داعمًا، وليس متحكمًا. يبدأ بالمحادثة بدلاً من التحكم - سؤال الأطفال عما يستمتعون به عبر الإنترنت، ومن يتفاعلون معه، وما الذي يجعلهم غير مرتاحين.

تقول ريما مينون فيلات، مديرة مركز التدريب والتطوير للاستشارات: “بعض الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت ليست دائمًا حقيقية أو مناسبة للعمر أو مشروعة. يمكن أن يصبح الأطفال والشباب ضحايا لعمليات الاحتيال، ويُجبرون على مشاركة معلومات غير مناسبة لأعمارهم أو يمكن أن يتعرفوا على رفقاء سيئين ويتأثروا بهم.”

يؤكد الخبراء أن الأطفال أكثر عرضة لمشاركة مخاوفهم عندما لا يخشون العقاب أو مصادرة الأجهزة. الإشراف الفعال يعني أيضًا “تعليم الحكم”، وليس مجرد القواعد.

8. ماذا يعني هذا القانون للعائلات

لا يحظر هذا القانون الشاشات، ولا يجرم الأبوة، ولا يضع أعباء مستحيلة على العائلات. بدلاً من ذلك، يعيد تشكيل البيئة الرقمية التي ينمو فيها الأطفال ويضع الآباء كمرشدين، وليس منفذين. لم تعد السلامة مجرد رد فعل على الضرر. إنها تتعلق بالوقاية، والتصميم المناسب للعمر، والإشراف المستمر، والتواصل المفتوح.

