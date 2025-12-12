منخفض جوي مزدوج: الإمارات تتأهب لأمطار غزيرة وغبار ورياح قوية

تستعد دبي ومناطق عديدة في الإمارات لفترة من الطقس غير المستقر الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن يشهد السكان كل شيء بدءاً من الأمطار المتفرقة وصولاً إلى الأمطار الغزيرة والرعد والبرد، وانخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

ابتداءً من يوم الجمعة، ستبدأ السحب في الانتشار عبر البلاد، مما يمهد لنظام جوي متعدد الأيام يبلغ ذروته بين 16 و 19 ديسمبر.

في حديثه إلى "خليج تايمز" يوم الخميس، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد (NCM)، إن هذا التحول سيكون مدفوعاً بتقارب أنظمة متعددة فوق المنطقة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال: "نتوقع أن تتأثر الإمارات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام القليلة المقبلة. ابتداءً من وقت متأخر من ليلة الجمعة، ستتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قادم من كل من البحر الأحمر والخليج العربي. سيدفع هذا النظام بكميات كبيرة من بخار الماء من الخليج العربي والبحر الأحمر نحو منطقتنا."

وأضاف: "في الوقت نفسه، سيتحرك امتداد آخر لمنخفض جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي من شمال الشرق الأوسط نحو الإمارات. وبسبب هذا التزامن، ستبدأ السحب في التطور فوق المملكة العربية السعودية ليلة الجمعة، وتتحرك تدريجياً نحو الأجزاء الشرقية من الإمارات بحلول يوم السبت."

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أن هذا المزيج سيؤدي إلى تكون السحب مبكراً في الداخل وفي البحر قبل أن تنتشر باتجاه المناطق الساحلية والشمالية بحلول يوم الأحد، مما يجلب "شدة متفاوتة من الأمطار، من معتدلة إلى غزيرة".

أمطار متفرقة ورياح متغيرة وظروف مغبرة

يجب أن يتوقع السكان أيضاً هطول أمطار متفرقة على فترات، مع تطور هياكل السحب عبر أجزاء مختلفة من البلاد. وأشار إلى أن الرياح ستتغير اتجاهاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتتراوح بين جنوبية شرقية وشمالية شرقية وتتحول أحياناً إلى شمالية غربية.

ستكون سرعات الرياح خفيفة إلى معتدلة في الغالب، ولكن يمكن أن تقوى بشكل كبير حول السحب الركامية — وهي نفس المناطق التي قد تثير الغبار فوق المناطق المكشوفة.

سلط حبيب الضوء على أن الإمارات الشمالية ستشهد هطول أمطار ملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

"سيشهد يومي السبت والأحد على وجه الخصوص هطول أمطار على الأجزاء الشمالية من الإمارات. بعد ذلك، سيتطور نظام آخر منخفض في الطبقات العليا. ستؤدي كتلة هوائية باردة تتحرك من شمال المملكة العربية السعودية نحو منطقتنا في المستويات العليا إلى زيادة عدم الاستقرار الجوي."

"نتيجة لذلك، من ليالي 15 إلى 19 ديسمبر، من المتوقع هطول سحب وأمطار عبر جميع أنحاء البلاد تقريباً."

وشدد على أن الدورة الجوية القادمة، التي تبلغ ذروتها بين 16 و 19 ديسمبر، سيتم الشعور بها في جميع أنحاء البلاد — بما في ذلك المدن الرئيسية.

"هذه المرة ستشهد أماكن مثل أبوظبي ودبي أيضاً هطول أمطار."

وقال: "ومع ذلك، تشهد الأجزاء الشمالية والشرقية من الإمارات عادةً تأثيرات محلية أقوى، لذلك قد يكون هطول الأمطار هناك أكثر شدة، مع فرص للرعد وحتى البرد المرتبط بالسحب الركامية." وأضاف: "نتوقع أيضاً رياحاً نشطة إلى قوية في بعض الأحيان، خاصة فوق البحر، مما يجعل الظروف مضطربة. يجب على الصيادين وأولئك القريبين من المناطق الساحلية توخي الحذر وتجنب المناطق الخطرة."

لذلك، تنصح السلطات الجمهور بمتابعة التحديثات الرسمية، وتجنب مناطق الرؤية المنخفضة، وتوخي الحذر بالقرب من البحر بينما تستعد البلاد لأسبوع رطب وعاصف بشكل ملحوظ.

انخفاض متوقع في درجات الحرارة مع استقرار هواء الشتاء

إلى جانب الأمطار والرعد، سيلاحظ السكان انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة مما يشير إلى تحول الإمارات نحو الشتاء.

"سيشهد يوما 14 و 15 ديسمبر انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة. ومرة أخرى، في يومي 16 و 17، وبسبب الغطاء السحابي، ستظل درجات الحرارة منخفضة."

"قد تنخفض درجات الحرارة أثناء النهار إلى حوالي "قد تنخفض درجات الحرارة أثناء النهار إلى حوالي 26 إلى 27، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى ما بين 12إلى 15"