منخفض جوي في الإمارات: أسبوع من الأمطار والرعد والبرد

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تشهد البلاد أسبوعاً من التقلبات الجوية، تشمل هطول أمطار وهبوب عواصف رعدية مع احتمال سقوط حبات البرد في بعض المناطق.
وذكر المركز في نشرته الجوية للفترة من 21 إلى 27 مارس، أن الدولة ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة امتداد منخفضات جوية قادمة من الغرب، مما يؤدي إلى تشكل سحب ركامية تتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات متباعدة.
حذرت الهيئة من أن بعض المناطق قد تشهد رعداً وبرقاً، مع احتمال تساقط البرد في مواقع محدودة.
عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد): تزداد حدة الأمطار يوم السبت لتكون بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصبح غزيرة أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين. وتستمر هذه الأجواء يوم الأحد مع تركيز الأمطار على المناطق ذاتها.
بداية الأسبوع (الإثنين والثلاثاء): يمتد تشكل السحب ليشمل أغلب مناطق الدولة، مع استمرار هطول الأمطار بمستويات متفاوتة.
منتصف الأسبوع (الأربعاء): تقل حدة الأمطار تدريجياً، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوطها على بعض المناطق الشمالية والشرقية.
نهاية الأسبوع القادم (من الخميس إلى السبت): تتجدد نشاط السحب الركامية على مناطق متفرقة، مما يؤدي إلى هطول أمطار متقطعة وبشدة متفاوتة.
حذر المركز الوطني للأرصاد من حدوث البرق والرعد واحتمال تساقط البرد في مناطق محدودة، كما نصح السكان بضرورة:
متابعة النشرات الجوية الرسمية أولاً بأول.
توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.
الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.