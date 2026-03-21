منخفض الخير يطرق الأبواب.. الإمارات تتأهب لأسبوع ماطر واستعداد وطني لضمانِ السلامة



من المقرر أن يشهد سكان الإمارات العربية المتحدة أسبوعًا من الطقس غير المستقر، مع توقع هطول أمطار وعواصف رعدية وفرصة لتساقط البرد في بعض المناطق، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

في أحدث توقعاته للفترة من 21 إلى 27 مارس، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن البلاد ستتأثر بعدم استقرار الغلاف الجوي مع تحرك أنظمة السحب من الغرب. من المرجح أن تؤدي هذه الظروف إلى تطور سحب ركامية عبر مناطق مختلفة، مما يجلب أمطارًا متقطعة متفاوتة الشدة.

كما حذرت الهيئة من احتمال حدوث رعد وبرق في بعض المناطق، مع فرصة لتساقط البرد في مواقع محدودة.

يوم الخميس، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) إنها تتخذ خطوات استباقية للاستعداد للظروف الجوية غير المستقرة وتقييم الوضع عن كثب. وأضافت الهيئة أنها تنسق مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية والجهات الرئيسية الأخرى لمراقبة التطورات وضمان استمرار خطط استمرارية الأعمال.

قدمت وزارة الداخلية نصائح للسلامة للتنقل في ظل الطقس غير المستقر، ناصحة الجمهور بالبقاء حذرين، وتخفيف السرعة على الطرق، وتجنب تجمعات المياه، والابتعاد عن الوديان سريعة الجريان والبحر.

قالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إنها مستعدة تماماً للظروف الجوية المتوقعة، حيث قامت بتفعيل مراكز عمليات الطوارئ ونشر فرق ومعدات متخصصة للحفاظ على السلامة وضمان استمرار الخدمات دون انقطاع.

من المتوقع أن يسود طقس مماثل يوم الأحد، مع نشاط السحب الركامية التي ستجلب أمطاراً متفاوتة الشدة، خاصة فوق المناطق الشمالية والشرقية، بما في ذلك العين.