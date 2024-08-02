منح دراسية وإعفاء من الرسوم من جامعة عجمان

أعلنت جامعة عجمان عن تقديم منح دراسية تصل إلى 50% لعدة برامج دراسية، وستكون هذه المنح متاحة خلال اليوم المفتوح الذي تنظمه الجامعة يوم غدٍ السبت 3 أغسطس من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً، في مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت الجامعة أنه بالإضافة إلى المنح الدراسية، سيُعفى الطلاب المتقدمون للقبول من رسوم التقديم، كما سيساعد اليوم المفتوح المهتمين بالتعرف على البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعة وسيتضمن جولة في الحرم الجامعي.

ومع ذلك، تُستثنى برامج بعض الكليات من المنح الدراسية، وتشمل كليات الطب وطب الأسنان ودكتوراه إدارة الأعمال و الفلسفة في القانون ودبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس وفي التحكيم التجاري الدولي.