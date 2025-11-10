منحة حاكم الشارقة تدعم 500 مزارع ببذور قمح عضوي لتعزيز الأمن الغذائي

أكد خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجلس الزراعة والثروة الحيوانية، الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، قائلاً: "إن استمرار توزيع بذور القمح العضوي على المزارعين، ضمن منحة حاكم الشارقة، يساهم في توسيع نطاق زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي"، مضيفاً أن ذلك "يعكس استراتيجية الحكومة في تمكين المزارعين من توفير المنتجات الزراعية الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية".