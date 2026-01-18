منحة الحبتور.. 50 ألف درهم "مباركة زواج" للمواطنين.

أعلن الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن تقديم منحة قدرها 50,000 درهم لمواطني دولة الإمارات الذين يخططون للزواج، وذلك في إطار جهوده لدعمهم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور إن الدعم المالي سيُضاعف في غضون عامين عند ولادة طفل، مشدداً على أهمية تكوين الأسر.

وذكر في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X): "أؤكد أن الزواج وتكوين الأسرة ليسا مجرد شؤون شخصية بل هما مسؤوليات مجتمعية ووطنية، فبالأسر تُبنى الأمم وتستمر المجتمعات. وحكومتنا لا تقصر في دعم الشباب في بداية حياتهم الأسرية، لكن تشجيع مواطني الدولة على الزواج وتكوين أسرة يتطلب مبادرات عملية من الجميع. ومن هذا المنطلق، أتعهد بدعم كل شاب أو شابة إماراتية يعملون في مجموعة الحبتور ويقررون الزواج هذا العام بمبلغ 50,000 درهم، وسيتضاعف هذا الدعم عند ولادة كل طفل خلال العامين التاليين".

وتشير التقديرات إلى أن المواطنين يشكلون نحو 15% من سكان دولة الإمارات، الذين وصل عددهم إلى 11.5 مليون نسمة في عام 2025.

وتقوم الحكومات الاتحادية والمحلية بدعم المواطنين من خلال برامج متنوعة لمساندتهم مالياً وتعزيز دورهم في الشؤون الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.

وفي عام 2025، أقيم حفل استقبال لعرس جماعي في "قصر الحصن" بأبوظبي، بمشاركة 101 عريس، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم استقرار الأسر الإماراتية، وتيسير الزواج للشباب، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وفي عام 2024، نُظم عرس جماعي في أم القيوين لعدد من الأزواج الإماراتيين كجزء من الالتزام بنشر ثقافة الأعراس الجماعية وتقليل تكاليف الزواج.

ويُعرف رئيس مجموعة الحبتور بكونه صوتاً بارزاً في القضايا الاجتماعية والثقافية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمواطنين. وفي أكتوبر 2025، حث الشباب الإماراتيين على الزواج، وأعرب عن أمله في سن قانون يشجع المواطنين على الزواج قبل سن الثلاثين.

وقال إن الشباب المواطنين الذين يمتنعون عن الزواج دون عذر مقبول يجب محاسبتهم، لأن الأمر يتعلق ببقاء وتماسك المجتمع.

الأسرة.. ركيزة الاستقرار

وقال خلف الحبتور إن هذه المبادرة نابعة من قناعة عميقة بأن الأسرة هي أساس الاستقرار، والأطفال هم استثمار في مستقبل الوطن. وأضاف: "إنها مسؤوليتنا الجماعية أن نكون جزءاً من الحل، وليس مجرد متفرجين. فالأسرة القوية تخلق مجتمعاً متماسكاً ووطناً أقوى".

كما يأمل الحبتور أن يشجع الجميع الشباب الإماراتي على الزواج وتكوين أسر، قائلاً: "بناء الأسر مسؤولية مشتركة، وكل مبادرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، تُحدث فرقاً في مستقبل مجتمعنا ووطننا".

يُذكر أن مجموعة الحبتور توظف آلاف الأشخاص – من المواطنين والوافدين – عبر مجموعة واسعة من الشركات، حيث تتوزع محفظتها الاستثمارية في قطاعات التعليم، والضيافة، والمقاولات، والسيارات، والعقارات، وغيرها.