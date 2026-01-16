منتدى "والنجم" يُرسخ قيم الهداية والارتقاء بالعلم في العين

وتحدث معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن مسيرة التنمية في البلاد، مؤكداً أن التقدم يسير دائماً جنباً إلى جنب مع الأصالة. وقال: "عُرف قادتنا بأخلاقهم قبل إنجازاتهم، وبقيمهم قبل سياساتهم. إن التعليم الحقيقي لا يقتصر على المعرفة وحدها، بل يشمل بناء الشخصية من الداخل".