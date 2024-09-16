منتدى هيلي الأول:وقف إطلاق النار الفوري في غزة والسودان

كما تطرق إلى الديناميات المتناقضة في المشهد العالمي، حيث أشار إلى أن مناطق مثل الإمارات حققت نمواً اقتصادياً وتقدماً تكنولوجياً، في حين لا تزال مناطق أخرى، مثل غزة والسودان، تواجه تحديات حادة. وعزا نجاح الإمارات إلى القيادة الرؤوية والقيم الأساسية للتسامح، فضلاً عن التزامها بتعزيز اقتصاد مفتوح وتنافسي.