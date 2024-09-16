منتدى هيلي الأول:وقف إطلاق النار الفوري في غزة والسودان
دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إلى "وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم" في كل من غزة والسودان، مشدداً على ضرورة العودة إلى العملية السياسية لضمان نجاح جهود السلام. وأكد أن "حجم المعاناة يبرز الضرورة المطلقة لنجاح جهود السلام".
وكان قد أدلى بهذه التصريحات خلال كلمته الرئيسية في منتدى هيلي الأول في أبوظبي اليوم، حيث أكد أيضاً على قدرة المنتدى على تعزيز وجهات النظر المتنوعة.
وفي معرض حديثه عن الكارثة الإنسانية في غزة، قال الدكتور قرقاش: "لقد خلقت الحرب في غزة أزمة إنسانية خطيرة أدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 40 ألف شخص، وغالبية هؤلاء من المدنيين".
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بوقف إطلاق النار الفوري والدائم وضمان تسليم المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق".
وشدد على أن الحل المستدام بعد النزاع يتطلب أكثر من مجرد العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 7 أكتوبر. وأوضح: "العودة إلى الوضع قبل 7 أكتوبر لن تحقق السلام الدائم. إن إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل أمر أساسي لتحقيق السلام الحقيقي والدائم".
وفيما يتعلق بالسودان، وصف الدكتور قرقاش النزاع المستمر بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، مشيراً إلى وجود ملايين الأشخاص المحتاجين للمساعدة، مع احتمال حدوث مجاعة تهدد فوق نصف السكان.
كما تطرق إلى الديناميات المتناقضة في المشهد العالمي، حيث أشار إلى أن مناطق مثل الإمارات حققت نمواً اقتصادياً وتقدماً تكنولوجياً، في حين لا تزال مناطق أخرى، مثل غزة والسودان، تواجه تحديات حادة. وعزا نجاح الإمارات إلى القيادة الرؤوية والقيم الأساسية للتسامح، فضلاً عن التزامها بتعزيز اقتصاد مفتوح وتنافسي.
كما أبرز دور الإمارات في الدبلوماسية العالمية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ والابتكار التكنولوجي. وأكد أن المنتدى سيكون منصة للحوار البنّاء وحل المشكلات بشكل تعاوني لمواجهة التحديات المعاصرة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور قرقاش بالحضور في الإمارات، مؤكداً على أهمية البدايات الجديدة وإمكانية المنتدى في تعزيز وجهات النظر المتنوعة. كما نقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مما يعكس التزام الإمارات بتوسيع فرص الحوار.