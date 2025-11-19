منتدى دبي للمستقبل 2025" يختتم أعماله بجمع 2,500 خبير وتوقعات ثورية

- الصحة: إمكانية علاج أمراض الدم والكبد بالعلاج الجيني في غضون خمس سنوات، والقضاء على جميع الأمراض الوراثية المعروفة (4,000 مرض) في غضون عقد واحد.

- القيادة الرقمية: توقع أن يكون لدى 30% من الرؤساء التنفيذيين لشركات فورتشن 500 توأم رقمي بحلول عام 2028.

- تحديات العمل: توقع بأنه بحلول عام 2060، قد يكون هناك 52 شخصاً بدون عمل مقابل كل 100 شخص عامل.

- مخاطر الذكاء الاصطناعي: استكشاف سيناريوهات مثيرة للجدل حول احتمالية أن يشكل الذكاء الاصطناعي الشامل تهديداً وجودياً للبشرية.