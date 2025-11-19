منتدى دبي للمستقبل 2025" يختتم أعماله بجمع 2,500 خبير وتوقعات ثورية

في ختام ناجح لنسخته الرابعة، عزّز "منتدى دبي للمستقبل 2025" مكانته كأكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل، مستضيفاً أكثر من 2,500 مشارك و200 متحدث وممثلين لأكثر من 100 مؤسسة عالمية على مدى يومين في متحف المستقبل.
حضور قيادي وتكريم للابتكار
شهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حيث كرم سموه الفائزين بـ "جوائز دبي للاستشراف" في نسختها الأولى. كما التقى سموه بالدفعة الجديدة من "برنامج دبي لخبراء المستقبل" و "برنامج استكشاف المستقبل"
وفي لفتة مماثلة، كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في "برنامج دبي لحلول المستقبل - نماذج أولية من أجل الإنسانية".
نموذج عالمي لاستشراف المستقبل
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن نموذج دبي لاستشراف المستقبل يقوم على "الجاهزية الاستباقية، وتوقع التغيير، وتحديد الفرص". مشدداً على أن الهدف من المنتدى هو "ترسيخ ثقافة عالمية للاستشراف" تكون أولوية للحكومات والمنظمات والأفراد.
إعلانات محورية وتطورات تقنية
شهد المنتدى إعلانات كبرى، أبرزها تأكيد معالي عمر سلطان العلماء أن دبي سجّلت أول معاملة دفع تجارية في العالم خارج الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الوكيل (agentic AI)، والتي أطلقتها "ماستركارد" بالشراكة مع "ماجد الفطيم".
كما لخص سعادة خلفان بالهول في خطابه الافتتاحي ثلاث تحولات كبرى ستشكل مستقبل البشرية:
التركيز كعملة جديدة وسط تراجع مدى الانتباه.
عصر جديد من تدفق المعلومات حيث "الكل وليس هناك أحد خبير".
تطور رفاق الذكاء الاصطناعي الذين يعيدون تعريف مفهوم "أفضل صديق".
توقعات جريئة للمستقبل القريب
قدّم خبراء المنتدى سلسلة من التوقعات المذهلة:
- الصحة: إمكانية علاج أمراض الدم والكبد بالعلاج الجيني في غضون خمس سنوات، والقضاء على جميع الأمراض الوراثية المعروفة (4,000 مرض) في غضون عقد واحد.
- القيادة الرقمية: توقع أن يكون لدى 30% من الرؤساء التنفيذيين لشركات فورتشن 500 توأم رقمي بحلول عام 2028.
- تحديات العمل: توقع بأنه بحلول عام 2060، قد يكون هناك 52 شخصاً بدون عمل مقابل كل 100 شخص عامل.
- مخاطر الذكاء الاصطناعي: استكشاف سيناريوهات مثيرة للجدل حول احتمالية أن يشكل الذكاء الاصطناعي الشامل تهديداً وجودياً للبشرية.
سجلات عالمية جديدة ورؤى مستدامة
سلّطت الجلسات الضوء على إنجازات وتحديات عالمية، من أبرزها:
- البيئة: تجاوز سعة الطاقة الشمسية العالمية المركبة 2,200 جيجاوات بنهاية 2024.
- الرفاهية: اعتماد نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية 2025، والذي سيستخدم الاستدامة البيئية والرفاهية كمؤشرات رئيسية للنمو الوطني لأول مرة.
- التحديات: لا يزال حوالي 2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة.
توسع "الجمعية العالمية للمستقبل" وشراكات جديدة
عززت دبي دورها الريادي في استشراف المستقبل بانضمام 31 منظمة دولية جديدة إلى "الجمعية العالمية للمستقبل" (GFS)، ليرتفع إجمالي أعضائها إلى 91 خبيراً ومؤسسة من 33 دولة، ومقرها متحف المستقبل.
كما وقعت مؤسسة دبي للمستقبل شراكات استراتيجية مع شرطة دبي لدعم بناء القدرات والابتكار الرقمي، ومع نادي المستكشفين لتعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والعلوم. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المؤسسة تقريراً جديداً بعنوان "مستقبل الطاقة الشمسية الفضائية".
تكريم الإبداع: "جوائز قصص المستقبل"
احتفلت نسخة المنتدى لعام 2025 بـ "جوائز قصص المستقبل"، التي كرمت ثلاثة من أبرز كتاب الخيال المستقبلي، حيث فاز:
المركز الأول: توماس كنوفر من هولندا عن قصته "فوق نيل محاكى"، التي تتناول علاقة أرمل بالذكاء الاصطناعي المصمم لمحاكاة زوجته.
المركز الثاني: بييرلويجي فاسانو من إيطاليا (يكتب من سويسرا) عن "الصحوة"، وهي استكشاف لإحساس أول ذكاء اصطناعي واعٍ يستيقظ داخل جسم بشري.
المركز الثالث: مريم الشواب من الإمارات العربية المتحدة عن "المساحة الآمنة"، التي تدور أحداثها في عالم مشترك بين البشر والأندرويد.