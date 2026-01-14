منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2026: الاستدامة معياراً جديداً للنجاح

استعرضت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ملامح نهج الإمارة في التنمية الاجتماعية المستدامة، مؤكدة أن دبي تطبق عملياً ما تتحدث عنه الأجندات الأكاديمية عبر رؤية بعيدة المدى. وأوضحت معاليها أن هذا النهج يقوم على ثلاث ركائز رئيسية: التعاون، بناء القدرات، والثقافة القائمة على المشاركة . حيث تقوم الركيزة الأولى على شراكة حقيقية عابرة للقطاعات تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتصميم مبادرات طويلة الأمد، بعيداً عن العمل المنفرد.