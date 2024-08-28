منتدى خليج تايمز: استراتيجيات متعددة لتحقيق أهداف الإمارات المناخية عام 2050

وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للعمل المناخي، "يجب الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. حالياً، ارتفعت درجة حرارة الأرض بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية عما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر، وتستمر الانبعاثات في الارتفاع. للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية - كما نصت اتفاقية باريس - يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050"، عندما لا يكون هناك سوى كمية متبقية من انبعاثات الكربون التي يمكن للطبيعة امتصاصها.