منتجع ماربيلا الفاخر بدبي يضم شارعاً ماطراً وساحة ثلجية وشعاباً مرجانية

سيتم تمديد شارع دبي الماطر على مدار العام بطول كيلومتر واحد ليحيط بالمنتجع القادم بالكامل. وسيضم منتجع ماربيلا، الذي من المتوقع أن يكتمل بناؤه في عام 2026، ساحة ثلج وشعاباً مرجانية.

ويقع الفندق على جزر العالم، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق يخت خاص، وسيستلهم تصميم الفندق ذو الخمس نجوم الذي تبلغ تكلفته مليار درهم من منتجع ماربيلا الإسباني. وعند اكتماله، سيتم إحاطته بنصف مليون متر مربع من 9 أنواع مختلفة من الشعاب المرجانية التي تأوي أكثر من 30 نوعاً من الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي ساحة الثلج على منطقة يمكن للضيوف فيها تجربة تساقط الثلوج طوال العام.