منتجع ماربيلا الفاخر بدبي يضم شارعاً ماطراً وساحة ثلجية وشعاباً مرجانية
سيتم تمديد شارع دبي الماطر على مدار العام بطول كيلومتر واحد ليحيط بالمنتجع القادم بالكامل. وسيضم منتجع ماربيلا، الذي من المتوقع أن يكتمل بناؤه في عام 2026، ساحة ثلج وشعاباً مرجانية.
ويقع الفندق على جزر العالم، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق يخت خاص، وسيستلهم تصميم الفندق ذو الخمس نجوم الذي تبلغ تكلفته مليار درهم من منتجع ماربيلا الإسباني. وعند اكتماله، سيتم إحاطته بنصف مليون متر مربع من 9 أنواع مختلفة من الشعاب المرجانية التي تأوي أكثر من 30 نوعاً من الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي ساحة الثلج على منطقة يمكن للضيوف فيها تجربة تساقط الثلوج طوال العام.
ويقول المطورون أنّ المنتجع سيكون من أوائل الفنادق في العالم التي تحتوي على شعاب مرجانية خاصة لضيوفها. سيتمكن الزوار من تجربة الغطس والغوص بين الشعاب المرجانية التي من المتوقع أن تجذب أنواعاً بحرية متنوعة، بما في ذلك سمك الملاك وسمك المهرج وسمك الأسد والسلاحف الخضراء، كجزء من الخطة الرئيسية الأوسع للشعاب المرجانية في قلب أوروبا.
ويتم تطوير فندق منتجع ماربيلا، التابع لمجوعة فينيت لفنادق ومنتجعات IHG، من قبل مجموعة كليندينست وهي المطور الرئيسي لمشروع قلب أوروبا.
وقال "جوزيف كليندينست"، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست: "لقد تصورنا وجهة توفر ملاذاً ثقافياً فريداً من نوعه مع تجارب إسبانية أصيلة، هنا في دبي".
وأضاف: "لقد كنا مدركين لالتزامنا بجعل مشاريعنا صديقة للبيئة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية واعتماد سياسات تهدف إلى التخلص تماماً من المواد البلاستيكية الدقيقة."
وافتتح المطور أبواب منتجعه الفرنسي كوت دازور العام الماضي. ينقسم الفندق إلى أربعة أجزاء تمثل أربع مدن في فرنسا - وهي موناكو ونيس وكان وسانت تروبيه - وسيكون الفندق مجاوراً لمنتجع ماربيلا القادم. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف قلب أوروبا أيضاً جزيرة شهر العسل، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بإقامة في فيلات عائمة على شكل فرس البحر.
سيكون لدى زوار فندق منتجع ماربيلا حرية الاختيار بين الأجنحة أو الشاليهات أو الأكواخ التي ستواجه البحر أو ساحة الثلج أو الشارع الماطر.
وستستضيف الوجهة الشاطئية أيضاً حفلات شاطئية ورياضات مائية ومطاعم في الهواء الطلق. وفقاً للمطورين، سيكون هناك ستة مطاعم تقدم المأكولات الأوروبية الأصيلة في الوجهة، كما سيحتوي الفندق الفاخر المكون من 150 غرفة على حدائق وساحات غارقة وبساتين من الحمضيات والزيتون لإضفاء لمسة أندلسية.