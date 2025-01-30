منتجات"كوكاكولا" في الإمارات آمنة وخالية من "الكلوريت"

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم الخميس، خلو منتجات شركة "كوكاكولا" في الإمارات من نسبة عالية من مادة "الكلوريت".
وأكدت الوزارة والجهات التنظيمية المحلية أن منتجات كوكاكولا في الأسواق المحلية آمنة ومتوافقة مع متطلبات ومعايير سلامة الغذاء في الدولة، مشيرة إلى أن المنتجات المتوفرة في أسواق الدولة لا يشملها هذا الاستدعاء كونها تنتج محلياً في مصانع تعبئة كوكاكولا الواقعة في إمارة أبوظبي.
وتؤكد الوزارة حرصها المستمر على مراقبة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين، من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة التوضيح بعد أن أعلنت وحدة التعبئة الأوروبية لشركة صناعة المشروبات الغازية العملاقة كوكاكولا يوم الاثنين أنها أمرت بسحب واسع النطاق من كوكاكولا وسبرايت وفانتا ومشروبات أخرى بعد أن حددت الفحوصات مستويات عالية من الكلورات.
ويشمل الاستدعاء علب وزجاجات زجاجية تم توزيعها في بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
(بمساهمة من وكالة فرانس برس)