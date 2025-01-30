منتجات"كوكاكولا" في الإمارات آمنة وخالية من "الكلوريت"

وأكدت الوزارة والجهات التنظيمية المحلية أن منتجات كوكاكولا في الأسواق المحلية آمنة ومتوافقة مع متطلبات ومعايير سلامة الغذاء في الدولة، مشيرة إلى أن المنتجات المتوفرة في أسواق الدولة لا يشملها هذا الاستدعاء كونها تنتج محلياً في مصانع تعبئة كوكاكولا الواقعة في إمارة أبوظبي.