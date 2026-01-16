منبر الجمعة يصدح بـ "يوم العزم".. دروس في الوفاء والتلاحم خلف القيادة

ما هو يوم التضامن؟

في 17 يناير 2022، استهدف الحوثيون منطقة "مصفح آيكاد 3" وموقعاً إنشائياً في مطار أبوظبي الدولي، وكلاهما من مرافق البنية التحتية المدنية. وتسببت الهجمات في انفجار ثلاثة صهاريج نقل بترولية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين. وفي وقت لاحق، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تلك الضربات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يوم الجمعة: "في كل 17 يناير، نتأمل في العزيمة والوحدة والتضامن الذي أظهره شعب دولة الإمارات، الذين يقفون بفخر خلف علمهم الوطني لحماية إنجازات الدولة والحفاظ على مكانتها العالمية".

ودعا سموه الجمهور لمتابعة القنوات الإعلامية الوطنية غداً السبت، في تمام الساعة 11:00 صباحاً لمتابعة النشيد الوطني، حيث تجدد الأمة عهدها وعزيمتها على مواصلة التقدم والارتقاء بدولة الإمارات.

وفي ذكرى العام الماضي، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يوم 17 يناير بأنه اليوم "الذي نستذكر فيه قوة وصمود وتضامن شعب دولة الإمارات".