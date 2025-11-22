مناورة منخفضة جداً": خبير يكشف لغز تحطم المقاتلة الهندية

يمكن أن يُعزى تحطم الطائرة المقاتلة الهندية "تيجاس" إلى أن الحركة البهلوانية التي كان يتم تنفيذها كانت "قريبة جدًا من الأرض"، وفقًا لما ذكره محلل طيران.

تحطمت الطائرة حوالي الساعة 2:10 ظهرًا في اليوم الأخير من معرض دبي للطيران أثناء قيامها بعروض بهلوانية، مما أدى إلى وفاة الطيار.

قال ساج أحمد، كبير المحللين في مركز "StrategicAero Research" ومقره لندن: "يبدو أن الحركة البهلوانية التي تم تنفيذها كانت ببساطة قريبة جدًا من الأرض، ولم يكن هناك مساحة كافية بين إكمال الطيار لدورانه والأرض تحته، مما أدى إلى التحطم ووفاة الطيار".

وأضاف في بيان لـ "الخليج تايمز": "من الواضح أن التحقيق في هذا الحادث المأساوي لا يزال في مراحله المبكرة. الشيء الإيجابي الوحيد هو أن الحادث تم التقاطه بالعديد من الكاميرات".

ابقوا على اطلاع بأحدث الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب

ما هي "تيجاس"؟

"تيجاس" (Tejas) هي طائرة قتال خفيفة هندية محلية الصنع، ذات محرك واحد ومتعددة الأدوار. تم تطويرها من قبل "وكالة التطوير الجوي" (ADA) وتصنيعها من قبل "هندوستان للملاحة الجوية المحدودة" (HAL). صُممت بتكوين جناح دلتا (مثلثي) وبدون ذيل، وهي واحدة من أصغر وأخف المقاتلات الأسرع من الصوت في فئتها، مما يمنحها قدرة عالية على المناورة والرشاقة.

بدأ تطويرها في الثمانينيات بهدف استبدال أسطول الهند المتقادم من طائرات "ميغ-21"، وبعد عقدين من العمل، قامت "تيجاس" بأول رحلة لها في عام 2001.

شارك سلاح الجو الهندي في المعرض الجوي بفريق "سورياكيران" للألعاب البهلوانية وطائرة "إل سي إيه تيجاس" (LCA Tejas). وتشارك الهند بانتظام في المعرض الجوي منذ عقود، لعرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها.

لقد حدثت حوادث خطيرة مماثلة في عروض جوية أخرى حول العالم، لكنها المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث الخطير في تاريخ معرض دبي للطيران، الذي بدأ في عام 1986.

أضاف ساج أحمد أن الطبيعة العلنية جدًا لهذا التحطم "ستؤدي بالتأكيد إلى مطالبات بإجراء عروض جوية أقل بهرجة ومخاطرة".