"منال العالم" من تلفزيون أبوظبي إلى تعليم الطهي للاجئين

تقول العالم إن طعامها المفضل هو الكعك، وتضيف: "لا أشعر بالانزعاج في كثير من الأحيان، ولكن عندما أشعر بذلك، أحب أن أتناول كعكة الإسفنج العادية، ربما تعيد لي ذكريات سعيدة تعدل مزاجي".