مناطق للعائلات والعزاب في احتفالات رأس السنة بدبي

كما ستبدأ عمليات إغلاق الطرق الرئيسية في الساعة 4 مساءً يوم 31 ديسمبر، مما يؤثر على الطرق الرئيسية بما في ذلك بوليفارد الشيخ "محمد بن راشد" وشارع برج خليفة. يُنصح الضيوف بشدة بالوصول إلى المكان قبل الساعة 4 مساءً لتجنب التأخير. ومع دقات منتصف الليل، ستضيء الألعاب النارية السماء من إجمالي 36 موقعاً في جميع أنحاء دبي، إيذاناً ببدء العام الجديد 2025 في عرض مذهل. مع وجود بروتوكولات السلامة الشاملة، تهدف دبي إلى إنشاء احتفال لا يُنسى وآمن للجميع.