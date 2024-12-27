مناطق للعائلات والعزاب في احتفالات رأس السنة بدبي
كما تم الإعلان يوم الخميس، تم تخصيص مناطق مشاهدة خاصة للعائلات والعزاب للاستمتاع بالألعاب النارية لرأس السنة الجديدة في موقعين مميزين لشركة "إعمار" في دبي.
وستطبق هذه المناطق الخاصة على منطقتين رئيسيتين للاحتفالات: وسط مدينة دبي، الذي يغطي عرض برج خليفة، و"دبي هيلز استيت".
وفي وسط مدينة دبي، يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب النارية المذهلة، وعروض الإضاءة والليزر، والنوافير، والموسيقى، إلى جانب الشاشات الكبيرة وحديقة برج خليفة. وفي الوقت نفسه، ستضم منطقة "دبي هيلز استيت" عروض "دي جي"، وشاشات، وألعاب للأطفال، وعروض فنية مباشرة، مما يضمن أجواء مليئة بالمتعة للجميع.
بالنسبة للعائلات في وسط مدينة دبي، تشمل مناطق المشاهدة المخصصة "ذا بوليفارد"، وآكت "ون" و"تو"، و"ساوث ريدج"، والمدينة القديمة، و"كاسكيد جاردن". وسيحظى العزاب بمساحات خاصة بهم في مناطق مثل الأرض المجاورة لفندق "روف"، وخلف برج "فيستا"، وبجوار برج "فيوز"، وبالقرب من "دبي مول زعبيل"، وخلف "فيدا ريزدنس".
تشمل بوابات الدخول البوابة رقم 1 في برج "بلازا" والبوابة رقم 2 في "أوبرا جراند"، مع ستة بوابات مخصصة للعائلات وواحدة مخصصة للحجوزات.
انظر الخريطة (أدناه) للمناطق المخصصة للمشاهدة للعزاب:
ولضمان السلامة والأمن، نشرت السلطات أكثر من 10 آلاف فرد، بما في ذلك أكثر من 8 آلاف ضابط شرطة، إلى جانب 33 خيمة أمنية في جميع أنحاء المنطقة. وسيكون أكثر من 200 سيارة إسعاف و1800 موظف طبي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة، بدعم من 10 مستشفيات جاهزة للرعاية العاجلة.
كما ستبدأ عمليات إغلاق الطرق الرئيسية في الساعة 4 مساءً يوم 31 ديسمبر، مما يؤثر على الطرق الرئيسية بما في ذلك بوليفارد الشيخ "محمد بن راشد" وشارع برج خليفة. يُنصح الضيوف بشدة بالوصول إلى المكان قبل الساعة 4 مساءً لتجنب التأخير. ومع دقات منتصف الليل، ستضيء الألعاب النارية السماء من إجمالي 36 موقعاً في جميع أنحاء دبي، إيذاناً ببدء العام الجديد 2025 في عرض مذهل. مع وجود بروتوكولات السلامة الشاملة، تهدف دبي إلى إنشاء احتفال لا يُنسى وآمن للجميع.