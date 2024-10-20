مناطق جذب تنتظر عشاق الطبيعة في الإمارات في الشتاء
مع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة وهبوب نسائم الشتاء، يفضل العديد من الأشخاص الأنشطة الخارجية، وتكون خياراتهم في ما يمكنهم فعله لا حصر لها، ويمكن لعشاق التخييم الاستمتاع بها ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين عندما ينطلق موسم التخييم الشتوي المؤقت في دبي، والذي يستمر حتى نهاية أبريل 2025.
ويوفر الموقع المخصص للمخيمات المؤقتة لهذا الموسم في العوير بيئة "آمنة ومجهزة تجهيزاً جيداً" للعائلات والأفراد للاستمتاع "بالمناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة في دبي" خلال الأشهر الأكثر برودة.
خارج دبي، وسواء كنت تفضل الأنشطة البدنية أو الاستمتاع بالطبيعة والتاريخ، إليك خمسة أنشطة خارجية في الإمارات العربية المتحدة ربما لم تكن تعرف عنها، مع توضيح الرسوم والتوقيتات:
1. مزرعة الزهور، رأس الخيمة
تقع مزرعة الزهور في وادي عاصمه برأس الخيمة وتحتوي على أكثر من 50 ألف زهرة بجانب الخيول والغزلان.
يمكن للزوار مداعبة الخيول أو مجرد الاستمتاع بالمناظر الطبيعية مع فنجان من القهوة في وسط المزرعة المحاطة بالجبال.
سعر التذكرة 15 درهمًا.
2. مسار راك، رأس الخيمة
بالنسبة لأولئك الذين يحبون رياضة الكارتينج ويرغبون في رفع مستوى الأدرينالين لديهم والحصول على تجربة مثيرة، فإن RAK Track هو المكان المثالي للذهاب إليه.
يقع هذا المضمار الخارجي لسباقات الكارتينج في قلب رأس الخيمة، ويضمن لك مزيجًا رائعًا من السرعة والإثارة والمهارة. مثالي للزوار من جميع الأعمار ومستويات الخبرة، حيث يمكنك القيادة مع الأصدقاء والعائلة أو بمفردك.
لا يتطلب هذا المضمار الذي يبلغ طوله 1.2 كيلومتر خبرة سابقة في رياضة الكارتينج. فهو يتضمن منحنيات صعبة، ومسارات مستقيمة سريعة، والعديد من فرص التجاوز، مما يضمن تجربة مليئة بالإثارة لكل سائق. ويفخر هذا المضمار بأسطوله من سيارات الكارت عالية الأداء، والتي يتم صيانتها بانتظام لضمان السلامة والثبات.
إنه مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ولكن سيتعين عليك الاتصال أولاً للتحقق من التوفر.
3. محمية واسط للأراضي الرطبة، الشارقة
يقع مركز واسط للأراضي الرطبة أو محمية واسط الطبيعية في منطقة الرمثا بالقرب من ضاحية واسط في الشارقة، وتبلغ مساحتها 4.5 كيلومتر مربع.
يضم هذا النظام البيئي المتنوع 198 نوعًا من الطيور، بالإضافة إلى مجموعة غنية من الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات. كما تم رصد أنواع نادرة من الحشرات في المحمية.
علاوة على ذلك، فإن المناظر الطبيعية الفريدة في هذه الأراضي الرطبة تمثل موقعًا مهمًا لبيئة الطيور.
وتحتوي أيضًا على موائل وأنواع مختلفة من النباتات، بما في ذلك الكثبان الرملية الساحلية، إلى جانب السبخات الملحية التي تربط البرك وبحيرة مفتوحة كبيرة.
بفضل بيئتها الطبيعية يطلق على هذه المحمية اسم "رئة إمارة الشارقة"، إذ تعمل نباتاتها على تنقية الهواء من الانبعاثات الضارة والغبار، الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة لوقوعها بالقرب من مركز مدينة الشارقة.
وتعتبر المحمية ملجأ للطيور المقيمة والمهاجرة، ومتنفساً لسكان المناطق المجاورة، وتكتسب أهمية خاصة لتنمية السياحة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4. سد الرفيصة للتجديف، الشارقة
يعد التجديف بالكاياك في منطقة الرفيصة بالشارقة خيارًا آخر للأنشطة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة. سواء للاستمتاع بمياه السد أو ركوب قوارب الكاياك أو القوارب ذات الدواسات، فإن البحيرة مليئة بالأسماك والكثير من الطيور بجانب الخلفية الجبلية المذهلة. يتجول عدد من الغزلان في الجبل ويمكن رصدها بسهولة من الماء.
تتراوح الرسوم من 30 درهمًا إماراتيًا لركوب قارب الكاياك غير المحدود لشخص بالغ واحد إلى 250 درهمًا إماراتيًا لركوب قارب دونات لمدة ساعة واحدة لأربعة أشخاص بالغين وطفلين.
المكان مفتوح طوال الأسبوع من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.
5. قصر المويجعي، أبوظبي
يقع قصر المويجعي في العين، ويحكي قصة تطور الدولة من بداياتها المتواضعة.
كان القصر منزلاً وقاعدة إدارية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، عندما أصبح ممثل الحاكم في منطقة العين عام 1946. وُلد ابنه الأكبر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، في قصر المويجعي بعد عامين وقضى معظم شبابه هناك، وتعلم من والده.
الدخول إلى القلعة مجاني ويمكن للزوار حجز جولة إرشادية مجانية.
عند زيارتك للقصر، يمكنك المرور على واحة المويجعي القريبة والتي تتكون من 21 ألف شجرة نخيل وتحتوي أيضًا على الفلج التقليدي (نظام الري القديم) الذي لا يزال قيد العمل.
يستخدم الفلج قنوات على مستوى الأرض وتحت الأرض لنقل المياه من الجبال القريبة وري الواحات.