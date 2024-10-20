مناطق جذب تنتظر عشاق الطبيعة في الإمارات في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة وهبوب نسائم الشتاء، يفضل العديد من الأشخاص الأنشطة الخارجية، وتكون خياراتهم في ما يمكنهم فعله لا حصر لها، ويمكن لعشاق التخييم الاستمتاع بها ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين عندما ينطلق موسم التخييم الشتوي المؤقت في دبي، والذي يستمر حتى نهاية أبريل 2025.